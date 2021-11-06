kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

11:32:19 “Nessuna volontà di proteggere le bufale campane con un seria campagna di vaccinazione contro la brucellosi, di fatto gli interventi della Regione Campania si risolvono in una vera e propria deportazione delle bufale campane generando un improprio vantaggio  di una concorrenza non evidentemente leale”.

Così, rinviando alla bozza definitiva del nuovo Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in regione Campania, l’onorevole Carlo Sarro (FI), componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, per il quale “neppure gli interventi parlamentari sul governo, le inchieste giornalistiche e le pesantissime denunce degli allevatori di bufale del Casertano, di Confagricoltura Caserta e Copagri sono bastate a fermare lo scempio delle migliaia di abbattimenti di capi sani e della chiusura di oltre cento aziende bufaline di Terra di lavoro”.

“Bene hanno fatto dunque i sindaci del territorio  - aggiunge - a sottoscrivere il documento promosso dalle associazioni degli allevatori per la legalità che denuncia questo scempio e invoca a gran voce l’intervento delle più alte istituzioni dello Stato. In ogni caso, a breve, interrogherò in aula il ministro per verificare non solo la legittimità di quanto sta accadendo in Campania, ma anche per richiamare il governo agli impegni assunti a seguito del Question Time da me presentato e discusso lo scorso luglio: di certo la partita non è chiusa e noi continueremo  a difendere in ogni sede gli allevamenti casertani  e il latte di bufala, elemento fondamentale della filiera di un prodotto di eccellenza qual è la mozzarella”.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:258 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:237 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:300 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next