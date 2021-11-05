22:09:24 “In merito alla campagna di vaccinazione, il governatore della Campania rivolge "un suggerimento a nostri concittadini, fate uno sforzo per non ascoltare nulla di quello che viene trasmesso da Roma, né autorità sanitarie, né esperti, né meno che mai trasmissioni tv pollaio".
"Cercate di mantenervi coerenti con quello che dice la Regione Campania - aggiunge - a Roma abbiamo l'Aifa, il Comitato superiore della sanità, il ministero della sanità, abbiamo niente di meno che il commissario per il Covid, ognuno dice cose diverse.
Per l'amor di Dio non ascoltate nessuno, limitatevi a seguire le indicazioni che vengono dalla Regione".