22:09:24 “In merito alla campagna di vaccinazione, il governatore della Campania rivolge "un suggerimento a nostri concittadini, fate uno sforzo per non ascoltare nulla di quello che viene trasmesso da Roma, né autorità sanitarie, né esperti, né meno che mai trasmissioni tv pollaio".

"Cercate di mantenervi coerenti con quello che dice la Regione Campania - aggiunge - a Roma abbiamo l'Aifa, il Comitato superiore della sanità, il ministero della sanità, abbiamo niente di meno che il commissario per il Covid, ognuno dice cose diverse.

Per l'amor di Dio non ascoltate nessuno, limitatevi a seguire le indicazioni che vengono dalla Regione".

 

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL'10 OTTOBRE …

12-10-2025

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

