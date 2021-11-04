17:24:56 Tutto pronto per l'ottavo Convegno Internazionale di Elicicoltura. L'appuntamento si svolgerà sabato 6 ottobre a partire dalle 9,30 nell'aula magna dell'Istituto di Formazione "Vincenzo Ricciardi" di Piana di Monte Verna.

Fitto il programma degli interventi attraverso i quali verrà raccontato il mondo delle Chiocciole Helix: allevamento, produzione di trasformato, estrazione di Bava e molto altro. Un vero e proprio focus al quale parteciperanno tanti allevatori che avranno modo di confrontarsi sulle loro esperienze sul campo, condividere idee e mostrare il loro lavoro.

Dopo i saluti e gli interventi di indirizzo di Giovanni Romano (Centro Elicicoltura Coclè), Beatrice Mirto (Presidente dell'Associazione Culturale Ascco Istituto Ricciardi), Stefano Lombardi (Sindaco Piana di Monte Verna, dal 2015 città delle Lumache), Raffaele De Marco (Presidente Aci Caserta), Angelo Francesco Marcucci (Sindaco di Alvignano), Stefano Giaquinto (Sindaco di Caiazzo e Consigliere Provinciale) e Don Lucio (reggente della Diocesi di Piana di Monte Verna), animeranno il dibattito - moderato da Luana Cavazzuti - gli interventi di Antonio De Pandis (Presidente Associazione Altocasertano Riardo), Pasquale Iorio (Presidente delle Piazze del Sapere di Caserta), Stefano Amodio (presidente della Fondazione Teseo di Salerno), Rodolfo Molettieri (Maestro Panificatore di Napoli), Pasquale F. Galdieri (Presidente Società Consortile Caserta Innovazione e Sviluppo Integrato) e Giovanni Avagnina (Presidente della Confederazione Italiana Elicicoltori). Le conclusioni, con la consegna delle Borse di Studio, saranno affidate all'Onorevole Margherita Del Sesto, componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

Ma non solo. A braccetto con il Convegno c'è Piazze della Lumaca, una speciale manifestazione gastronomica dedicata alla degustazione del mollusco Helix in tante salse. La manifestazione gastronomica si tiene nella grande sala al piano terra dell’Istituto ASCCO, al coperto, con mostra di stand, intrattenimento musicale, premiazioni e molto altro.

Il Convegno Internazionale di Elicicoltura di Piana di Monte Verna, da manifestazione elicicola locale, ideata nel 2012 da Coclè, di anno in anno è cresciuta per diventare, oggi, uno degli eventi annuali italiani ed esteri più importanti e seguiti nel mondo dell’allevamento e del mercato delle Lumache Helix. Il convegno riunisce da sempre gli operatori del settore, i nuovi interessati e i curiosi della gastronomia specializzata e del benessere. È inoltre punto di incontro e scambio delle comunicazioni e promozioni sul mollusco come alimento e ora anche come produttore della preziosa bava estratta.