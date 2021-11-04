Banner-MutuaBccSpettacolo
11:20:31 MARCIANISE. Sarà il consigliere Antonio Golino a rappresentare la maggioranza Velardi nella tornata provinciale del prossimo 18 dicembre.

Golino ha formalizzato la sua discesa in campo con un post sul profilo Facebook.

«Ieri sera ho dato ufficialmente la disponibilità della mia candidatura al prossimo appuntamento del rinnovo del Consiglio Provinciale per le elezioni che si terranno il 18 Dicembre 2021 – ha spiegato Golino -

È stato un momento forte nel prendere questa decisione.

È stato forte perché il  voler bene alla mia città mi  impone fortemente di poter andare a rappresentarla anche a livello provinciale dove noi, abbiamo avuto sempre la massima centralità territoriale. 

Non mi spaventa questa nuova avventura politica, anzi, sono ancora più motivato perché la provincia di Caserta merita di occupare il giusto ruolo politico nello scacchiere della regione Campania.

Ringrazio tutti i componenti del mio gruppo consiliare e  i colleghi consiglieri di maggioranza per aver accettato e condiviso la mia scelta ed in particolare il mio Sindaco Antonello Velardi .

Da stamattina incomincia una nuova campagna elettorale.

Il Bene Comune prima di tutto!».

Se, così come sembra, la maggioranza farà quadrato Golino ha i numeri per essere eletto solo a Marcianise.

 

