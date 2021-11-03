08:23:52 Santa Maria a Vico è in lutto: è morto all’età di 72 anni Giuseppe Nuzzo, ex primario dell’ospedale Ave Gratia Plena di San Felice a Cancello, e punto di riferimento della Destra nella Valle di Suéssola e non solo.

Professionista stimatissimo e sempre disponibile con tutti, al suo nome sono legate tantissime battaglie in favore dell’ospedale di San Felice. Con caparbietà e tenacia si è sempre battuto per fare in modo che il nosocomio non venisse smembrato e depotenziato.

E’ stato anche presidente del consiglio comunale a Santa Maria a Vico. Ha trasmesso la passione per la politica al figlio Igino, attuale consigliere comunale di opposizione.