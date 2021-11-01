Banner-MutuaBccSpettacolo
19:10:49 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 18 di stasera, lunedì 1 novembre, fino alle 9 di domani mattina, martedì 2 novembre, su tutta la Campania.

Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente anche intense.

Possibili raffiche di vento nei temporali.

A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello Giallo e possibili fenomeni di impatto al suolo come: - Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; - Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

 - Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); - Possibili cadute massi in più punti del territorio; - Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani comunali.

 

