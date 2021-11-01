17:18:23 CASAPULLA. Grandissimo successo quello conseguito nella serata di ieri dalla Mondo Camerette Bk Casapulla, che tra le mura amiche del ‘PalaNatale’ è riuscita nell’impresa di battere la corazzata Step Back Caiazzo per 65-58, issandosi a quota 8 in classifica in coabitazione con il Napoli Basket Academy a sole due lunghezze dalla capolista Fugigreno Mondragone.
Match molto sentito da entrambe le fazioni, che ha visto gli uomini di Monteforte avere la meglio su un team che può vantare tra le proprie fila l’ex campione NBA Linton Johnson ed Onorio Petrazzuoli, per anni protagonista sui parquet della Serie B di mezza Italia.
Avvio di gara estremamente equilibrato, con la ditta Olivetti-Messa in evidenza in fase offensiva, poi sale in cattedra Giuseppe Del Basso che con sette punti in serie porta avanti i suoi. De La Cruz mostra tutto il suo talento riuscendo a sopperire all’assenza forzata di Messa, caricato immediatamente di due falli dalla coppia arbitrale, ed il quarto si chiude sul 15 pari.
Il secondo periodo prosegue sulla falsariga del primo. Cecere cerca l’allungo, ma Johnson, con la sua esperienza, non lascia scappare i gialloblu. La classe cristallina di De La Cruz esalta il pubblico di casa, poi quattro liberi consecutivi di Francesco Del Basso rimettono in equilibrio la partita. Tap in di Luca Lillo al quale risponde Danilo D’Orta e si va negli spogliatoi sul 31-31.
Al rientro in campo gli ospiti si dispongono a zona, venendo puniti immediatamente da un indemoniato Cecere, che con una penetrazione ed una tripla mette in crisi la retroguardia di coach Falcombello. Lo Step Back si aggrappa al gioiello Johnson, che grazie al proprio atletismo non da respiro alla difesa locale, ma il quarto fallo dell’ex San Antonio Spurs spedisce lo stesso in panchina. La compagine dell’Appia prende coraggio, e con Messa ed un indomito Nappi si porta sul +5.
Negli ultimi 10′ Olivetti&Co. mettono l’anima su ogni palla. Morelli segna dalla media, lo imita prontamente Jackson. Tre punti di Messa portano il Casapulla fino al +10, ma il più giovane dei fratelli Del Basso non molla e riavvicina i neri. Penetrazione vincente di Nappi, bomba di Cecere e realizzazione di Messa: la tendostruttura di via Kennedy rimbomba di gioia!
I leoni gialloblu festeggiano sotto la propria curva un’affermazione veramente importante.
Prossimo impegno per l’equipe del presidente Festa in programma domenica 7 Novembre al ‘PalAngioniCaliendo’, dove si sfideranno i maddalonesi della Pallacanestro San Michele.
MONDO CAMERETTE BK CASAPULLA 65-58 STEP BACK CAIAZZO
MONDO CAMERETTE BK CASAPULLA: De La Cruz 12, Natale M., Morelli 2, Cecere 15, Messa 17, Olivetti 5, Lillo 3, Esposito Mariano ne, Orlando, Esposito Matteo 3, Natale A., Nappi 8. Allenatore: Monteforte.
STEP BACK CAIAZZO: Del Basso F. 10, D’Orta Dario 1, D’Orta Danilo 2, Del Basso G. 17, Palladino, Petrazzuoli 3, Jackson 8, Campanile, Conte ne, Coppola ne, Lo Stritto ne, Johnson 17. Allenatore: Falcombello.