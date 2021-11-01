08:02:09La Campania accelera sulla terza dose.

Secondo il cronoprogramma è previsto il nuovo richiamo anche per chi fa lavori più esposti, come insegnati e forze dell'ordine, alla scadenza dei sei mesi dalla precedente vaccinazione.

Dopo aver somministrato la terza vaccinazione agli ospiti delle Rsa, agli anziani e ai soggetti fragili ora i riflettori sono sul personale sanitario, poi sul personale scolastico e forze dell'ordine. La Campania, fanno sapere dagli uffici di via Santa Lucia, ha avvisato la struttura del commissario Figliuolo dell'attenzione alla scadenza dei sei mesi.