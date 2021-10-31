09:15:19 MARCIANISE. E’ uno dei consiglieri comunali di minoranza più attivi. Negli ultimi mesi, infatti, ha presentato numerose interrogazioni e mozioni rivolte al sindaco di Marcianise e alla sua maggioranza. Parliamo dell’avvocato Antimo Rondello.

Consigliere Rondello, dopo il difficile momento dovuto all’esplosione della pandemia da Covid-19, com’è lo stato di salute di Marcianise in questa fase che possiamo definire di ripresa e rilancio?

«Purtroppo devo constatare che la città è ferma sotto tutti i punti di vista. Ci sono diversi progetti in cantiere ma per i più svariati motivi tardano a diventare realtà. L’attuale maggioranza si è rinchiusa nelle stanze lasciando fuori tutti: cittadini, associazioni, gruppi organizzati».

Nel prossimo consiglio comunale, tra le varie mozioni che la minoranza ha depositato, si discuterà anche quella relativa alla realizzazione di un percorso pedonale lungo il sottopasso di via Fuccia. A che punto è il progetto?

«Era il 2 settembre 2017 quando andai a fare il primo sopralluogo con i dirigenti dell’ufficio tecnico. L’impegno è stato sempre quello di rendere più sicuro e agevole il collegamento pedonale del rione Medaglie d'oro con la parte della città al di là del sottopasso. Da quella data, e su mia richiesta all'allora nonché attuale assessore ai Lavori pubblici, in ogni bilancio di previsione, fino al 2019, è stata impegnata la somma di 100mila euro necessaria per realizzare il progetto, puntualmente poi spesa per altri interventi.

Mi auguro, e lo auguro soprattutto ai cittadini del rione Medaglie d’oro, che con l’approvazione della mozione si avvii l’iter, anche attraverso un bando di idee, finalizzato alla progettazione e la realizzazione di un percorso pedonale, in parte già esistente, lungo il lato destro della carreggiata del sottopasso che assicuri il collegamento tra via Fuccia e via Merola aumentando di fatto la sicurezza, soprattutto nelle ore notturne per i pedoni. Inoltre, puntiamo ad un progetto di riqualificazione del sottopasso con un nuovo impianto elettrico, più performante e a basso consumo, e un trattamento superficiale delle pareti con lo scopo di rendere più luminoso ed armonioso il percorso».

Il suo impegno è rivolto anche al mondo della scuola. Com’è la situazione a Marcianise?

«L’attenzione per le scuole cittadine deve essere sempre alta. Nelle ultime settimane, con grande rammarico, abbiamo preso atto che l'amministrazione comunale non ha partecipato al bando pubblicato dal Ministero dell’Istruzione per l'erogazione di un finanziamento ad hoc per opere di ristrutturazione ed adeguamento degli ambienti, aule e spazi adibiti ad uso scolastico. Abbiamo perso la possibilità di eseguire lavori di ammodernamento e ristrutturazione degli istituti cittadini».