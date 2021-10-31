09:10:56 MADDALONI. Arrivano i rinforzi al Comune di Maddaloni. E’ stato un mese di ottobre importante quello che si sta per chiudere per l’ente guidato dal sindaco Andrea De Filippo dal momento che la pianta organica si è arricchita di dipendenti un po’ in tutti i settori andando a rendere più agevole il lavoro del personale.

In premessa va detto che l’ente è ampiamente sottodimensionato, in quanto, a fronte di duecento dipendenti previsti dalla pianta organica in servizio ce ne sono appena cento. Le novità più interessanti riguardano il comando di polizia municipale dove ai quattro vigili urbani arrivati attraverso il corso concorso della Regione Campania se sono aggiunti già quattro che sono stati ‘ingaggiati’ attraverso il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri comuni.

Con la stessa procedura, entro la fine del mese di novembre, la municipale si arricchirà di altri quattro caschi bianchi per un totale di dodici innesti che arriveranno a sedici il prossimo anno quando, sempre attraverso il sistema dello scorrimento, saranno assunti ulteriori quattro vigili.

Nuovo personale, non è arrivato solo alla polizia municipale, ma anche in altri settori strategici del Comune. Tramite il corso concorso bandito dalla Regione Campania, infatti, hanno preso servizio a Maddaloni un ingegnere informatico, un direttore assistente amministrativo e un assistente sociale.

Attraverso la procedura dello scorrimento delle graduatorie da altri enti sono arrivati un dipendente a protocollo, anagrafe, ufficio Imu, servizi sociali.

Capitolo a parte merita il discorso dei geometri: il Comune di Maddaloni aveva fatto richiesta di otto figure. Alla fine ne è arrivata solo una, in quanto gli altri enti non hanno concesso il nulla osta.

Questo significa che tali figure saranno individuate attraverso un concorso che sarà bandito il prossimo anno. Le novità al Comune di Maddaloni, non sono comunque finite qui. Attraverso procedure di mobilità sono, infatti arrivati un dipendente al cimitero, alla biblioteca e al Suap.

Queste figure assumono un’importanza doppia se le si somma anche al nuovo dirigente che ha assunto l’ente attraverso il concorso bandito e all’ingegnere informatico assunto lo scorso anno.

Tutti questi dipendenti danno una boccata d’ossigeno alla macchina comunale che, negli ultimi anni, ha subito oltre ai pensionamenti ordinari, anche la scure di quota cento che ha ridotto ulteriormente l’organico dell’ente.