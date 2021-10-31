09:05:08 Sarà il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia.

La designazione che si può considerare quasi ufficiale arriva dopo che sul nome dell’attuale consigliere provinciale s’è trovata una convergenza tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Giaquinto è un consigliere di lungo corso dal momento che è stato amministratore in provincia sia quando c’erano i collegi che dopo la riforma Delrio.

Questa sua esperienza gli consente di avere un’approfondita conoscenza della macchina dell’ente. Si arriva alla designazione di Giaquinto da parte del centrodestra dopo che Giorgio Magliocca si è di fatto allontanato dalla coalizione ufficiale preferendo portare avanti un percorso trasversale tra gli amministratori, quello stesso percorso che, ad onor del vero, gli ha consentito di ribaltare un pronostico che quattro anni fa lo dava nettamente perdente.

Magliocca, infatti nel 2017 si è presentato ai nastri di partenza con sulla carta solo il 20% degli amministratori di centrodestra a suo sostegno (le liste a lui collegate raccolsero il 20%) riuscendo ad avere la meglio su Carlo Marino.