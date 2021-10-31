Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

09:05:08 Sarà il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia.

La designazione che si può considerare quasi ufficiale arriva dopo che sul nome dell’attuale consigliere provinciale s’è trovata una convergenza tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Giaquinto è un consigliere di lungo corso dal momento che è stato amministratore in provincia sia quando c’erano i collegi che dopo la riforma Delrio.

Questa sua esperienza gli consente di avere un’approfondita conoscenza della macchina dell’ente. Si arriva alla designazione di Giaquinto da parte del centrodestra dopo che Giorgio Magliocca si è di fatto allontanato dalla coalizione ufficiale preferendo portare avanti un percorso trasversale tra gli amministratori, quello stesso percorso che, ad onor del vero, gli ha consentito di ribaltare un pronostico che quattro anni fa lo dava nettamente perdente.

Magliocca, infatti nel 2017 si è presentato ai nastri di partenza con sulla carta solo il 20% degli amministratori di centrodestra a suo sostegno (le liste a lui collegate raccolsero il 20%) riuscendo ad avere la meglio su Carlo Marino.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:236 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:623 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:946 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next