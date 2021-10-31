09:05:52 CAPUA. Angelo Di Rienzo, l'amministrazione comunale è caduta, come si è arrivati fino a questo punto?

«Quando si vincono le elezioni si deve avere la capacità di amministrare cosa che, in questo caso non c’è stata. Si deve mettere in campo una squadra capace di governare tutti i processi. Noi capuani, inteso come cittadini, e non mi riferisco al centrodestra o centrosinistra, dobbiamo renderci conto di chi è in grado di amministrare e chi no. Abbiamo passato gli ultimi 6 anni con l'immondizia per le strade, gli ultimi tre con il ponte chiuso: non abbiamo saputo far fronte alla mancanza di personale degli uffici. Per ottenere una carta di identità si deve andare presso altri comuni. Non abbiamo saputo approvare il Puc».

Cosa si aspetta fino alle prossime elezioni?

«Per il momento non è cambiato nulla. Siamo in una situazione di stallo da diverso tempo e resteremo così fino alle prossime elezioni. Non è stata fatta una gara d'appalto per i servizi cimiteriali. Come devono lavorare le persone con proroghe su proroghe? Il cimitero di Sant'Angelo in Formis è in uno stato pietosa privo di agibilità e pericoloso. Non è stato fatto il bando di gara per gli ausiliari della sosta, 7 persone sono a spasso perché l'azienda che lavorava in regime di proroga con un contratto scaduto dal 2018, non ritenendo remunerativo il lavoro, ha abbandonato il servizio lasciando gli operai per strada. Capua non è New York, 7 posti di lavoro sono 7 famiglie, quantità degna di attenzione.

Possiamo fare altre squadre in grado di vincere le elezioni, ma poi se non si è in grado di di governare i risultati sono questi. L'amministrazione uscente è stata mandata a casa da 4 consiglieri su 10 della maggioranza, La domanda che io mi pongo è: Com'è possibile non avvertire questo disagio all'interno della maggioranza? Come è possibile chiedere aiuto all'esterno e rimpinguare le file della maggioranza con esponenti dell'opposizione, senza dar conto ai propri? L'amministrazione è caduta il 23 settembre: il commissario prefettizio, la dottoressa Sorrentino, è stata in grado di risolvere alcuni problemi. Prima del 23 settembre non erano stati ancora distribuiti i buoni libro. Ciò che l'opposizione presentava non veniva preso in considerazione o si bocciava. Abbiamo 14 vigili urbani part time, alcuni hanno solo 2/3 ore da svolgere, tempo insufficiente per sbrigare le mansioni richieste, io sono stato l'artefice di una battaglia per il passaggio dei contratti part-time a full-time. Anche quel poco che si è fatto è stato fatto in ritardo».

Cosa deve avere la prossima amministrazione per essere operativa?

«Un'amministrazione funzionante innanzitutto dev'essere formato da persone competenti con desiderio di occuparsi della città. Non si deve solo vincere ma iniziare a risolvere le problematiche della città».

Si candiderà? Cosa prevede per le prossime elezioni?

«Non so se mi candiderò. Io sono stato un candidato di servizio, nel senso che ho messo a disposizione della città un minimo di competenza di esperienza e di conoscenza, ho cercato di fare il massimo possibile. Voglio ricordare che al ballottaggio ha votato il 49% quindi la differenza tra chi ha perso e chi ha vinto le elezioni è stata minima. Ebbene nel primo consiglio comunale io dissi che dovevamo risolvere anche le emergenze morali non materiali della città. Mi riferisco alla disaffezione delle persone dal voto perché se un 51% non va a votare significa che non crede che le elezioni siano una soluzione. I partiti hanno pudore, per non dire vergogna, a posizionare il proprio simbolo su una lista.

Io prevedo tante aggregazioni civiche per le prossime elezioni. Non so se mi candiderò, dipende anche dal fatto se riesco a trovare persone conciliabili con le mie idee. Sono disposto a dare il mio contributo come candidato sindaco o come candidato consigliere, ma in questa fase la domanda è candidato a sindaco di che cosa? C'è bisogno di una coalizione di persone qualificate e qualità di progetti, qui c'è povertà di uomini. Capua è una piccola città non ha bisogno di una strategia politica, Capua ha bisogno di programmi chiari e fattibili. Capua necessità di risolvere il problema traffico, mi riferisco all'apertura del ponte. Capua ha bisogno di un decoro urbano, la città necessita di piccole cose, aprire le porte al turismo iniziando con l'apertura delle chiese. Terminare progetti avviati e non ancora finiti».

Veronica Viteritti