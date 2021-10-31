09:01:25 SAN NICOLA LA STRADA. Non si può restare inermi davanti alla sciagura che sta per colpire migliaia di cittadini e che può definire le sorti del nostro, già martoriato, territorio. Il passaggio da eccellenza turistica e produttiva a ‘sversatoio’ della Campania avverrà in poco tempo.

La costruzione dell’impianto di biodigestione dei rifiuti in località Ponteselice va immediatamente fermata e il Sindaco Marino e tutto il PD dovranno sin da subito dare risposte sulle loro reali intenzioni.

I cittadini chiedono chiarezza e trasparenza, consci che i percorsi tortuosi e pericolosi, come quello che fino ad oggi si è percorso, potrebbe inficiare la qualità della vita e la bellezza paesaggistica e monumentale del nostro territorio, che sta provando a rialzarsi attuando strategie di richiamo turistico e imprenditoriale, e gli ultimi dati sull’affluenza turistica e la crescita delle nostre eccellenze ne è la dimostrazione, nonostante il difficile periodo che abbiamo affrontato.

Un impianto a 500 metri dalla Reggia di Caserta, ubicato in pieno centro urbano tra il Comune di Caserta, Recale, Casagiove, Capodrise e San Nicola la Strada. È impensabile e decisamente inattuabile, in quanto si tratta di un’opera impattante anche sul piano urbanistico. Un progetto di non trascurabile entità, visti anche i costi supportati fino qui e l’esosità della spesa che sfiora circa i 40 milioni di euro.

In qualità di esponente del gruppo di “Forza Italia San Nicola”, pur essendo consapevole che è necessario intervenire per mirare ad una gestione dei rifiuti più virtuosa, anche con l’attuazione di diverse scelte politiche capaci di invogliare il cittadino ad una migliore e più costante raccolta differenziata, sono ferme nel ribadire il NO alla realizzazione dell’impianto in località Ponteselice. È ora, oggi più di ieri, di scandire il proprio “NO” opponendosi a gran voce alla scelta del sindaco di Caserta Carlo Marino alla localizzazione in zona Ponteselice. I cittadini hanno necessità che le parole dette alla fine della campagna elettorale si tramutino in fatti ed azioni e non in semplici promesse per accaparrarsi qualche voto di preferenza.

Chiedo al Sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta di urlare con maggior forza il proprio No alla realizzazione di questo “mostro ecologico” a due passi dalla nostra cittadina. Sono e saremo pronti a supportare qualsiasi sua iniziativa al fine di dar peso alla sua e alla nostra voce. Prima come cittadino, e poi come esponente del gruppo politico di Forza Italia, ho sempre creduto in una politica intesa come finestra di dialogo e di confronto tra le parti, e ora non possiamo farci da parte se altri hanno deciso di scegliere per noi il futuro che verrà. Scelta che avrà sicure ripercussioni su tutti noi.

È vero che abbiamo la necessità di ridurre i quantitativi dei rifiuti e di attuare piani di recupero e di riciclo più incisivi e produttivi e di intensificare una corretta differenziazione dei rifiuti, e non escludiamo sicuramente la possibilità di un impianto anaerobico, purché realizzato in un’area più funzionale e lontano dai centri urbani e produttivi, e soprattutto che non faccia diventare Caserta, ma sopratutto i centri limitrofi tra cui San Nicola la Strada, discarica della Campania. Lo dichira Rosario Feola, più votato della lista di Fi alle ultime comunali e dirigente azzurro.