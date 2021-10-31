08:24:54 Indagano carabinieri e vigili del fuoco sul rogo che questa notte ha distrutto la serra di tabacco che si trova in via Alberto Dalla Chiesa a Macerata Campania.

Le fiamme sono divampate poco prima delle due per ragioni ancora in corso di accertamento. Il fuoco ha velocemente distrutto l’intera coltivazione di tabacco compromettendo il lavoro dell’imprenditore.

L’intervento perentorio dei vigili del fuoco è servito a limitare i danni. Ultimate le operazioni di spegnimento sono cominciati i rilievi del caso per raccogliere indizi utili a capire cosa fosse successo.