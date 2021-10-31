Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

08:24:54 Indagano carabinieri e vigili del fuoco sul rogo che questa notte ha distrutto la serra di tabacco che si trova in via Alberto Dalla Chiesa a Macerata Campania.

Le fiamme sono divampate poco prima delle due per ragioni ancora in corso di accertamento. Il fuoco ha velocemente distrutto l’intera coltivazione di tabacco compromettendo il lavoro dell’imprenditore.

L’intervento perentorio dei vigili del fuoco è servito a limitare i danni. Ultimate le operazioni di spegnimento sono cominciati i rilievi del caso per raccogliere indizi utili a capire cosa fosse successo.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:236 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:623 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:946 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next