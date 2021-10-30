Banner-MutuaBccSpettacolo
18:28:52 E' stata prorogato fino al prossimo 31 dicembre, nel territorio della Regione Campania, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'esterno.

Lo ha disposto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, con una ordinanza che è stata firmata oggi.

L'obbligo della mascherina, per contenere il diffondersi del virus del Covid19, scatta, anche all'esterno, laddove - si legge nell'ordinanza, "si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale".

 

