11:30:20 Il Covid non dà tregua alla provincia di Caserta: sono stati ben 116 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 35 guariti.

Il numero dei positivi attuale è salito a 1422, 80 in più rispetto a ieri.

La notizia peggiore è che si registra ancora un decesso.

Sul fronte vaccini sono 702900 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 629418 quello di coloro che si sono sottoposte al richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 111 casi seguito da Villa Literno con 81 casi

72 i casi a Caserta,

71 i casi a Aversa,

50 i casi a Gricignano d’Aversa,

49 i casi a Sant’Arpino,

47 i casi a Trentola Ducenta,

46 i casi a Orta di Atella,

43 i casi a Cesa,

42 i casi a Carinola,

41 i casi a Capua,

39 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

37 i casi a Alife,

35 i casi a Cervino, Casal di Principe,

34 i casi a Mondragone,

33 i casi a Maddaloni,

29 i casi a San Marcellino,

28 i casi a Carinaro,

27 i casi a San Nicola la Strada,

25 i casi a Castel Volturno,

22 i casi a San Prisco,

21 i casi a Casapulla,

19 i casi a Casaluce, Lusciano,

18 i casi a Villa di Briano,

17 i casi a Casapesenna,

16 i casi a Macerata Campania, Sessa Aurunca,

15 i casi a Camigliano,

14 i casi a Alvignano, Teverola,

13 i casi a Bellona, Casagiove,

12 i casi a San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico,

11 i casi a Arienzo, San Marco Evangelista, San Tammaro, Valle di Maddaloni,

10 i casi a Caiazzo, Capodrise, Parete, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Prisco, Succivo,

9 i casi a Calvi Risorta, Vitulazio,

8 i casi a Vairano Patenora,

7 i casi a Castel Morrone,

6 i casi a Castel Campagnano, Castello del Matese, Piedimonte Matese, Pratella,

5 i casi a Frignano, Marzano Appio, Teano,

4 i casi a Castel Morrone, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta,

3 i casi a Baia e Latina, Cellole, Curti, Pastorano, Pietravairano, Rocca D’Evandro,

2 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita, Roccamonfina, Roccaromana, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico,

1 caso a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Dragoni, Formicola, Francolise, Pietramelara, Presenzano, Raviscanina, Sparanise.