11:30:20 Il Covid non dà tregua alla provincia di Caserta: sono stati ben 116 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 35 guariti.
Il numero dei positivi attuale è salito a 1422, 80 in più rispetto a ieri.
La notizia peggiore è che si registra ancora un decesso.
Sul fronte vaccini sono 702900 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 629418 quello di coloro che si sono sottoposte al richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 111 casi seguito da Villa Literno con 81 casi
72 i casi a Caserta,
71 i casi a Aversa,
50 i casi a Gricignano d’Aversa,
49 i casi a Sant’Arpino,
47 i casi a Trentola Ducenta,
46 i casi a Orta di Atella,
43 i casi a Cesa,
42 i casi a Carinola,
41 i casi a Capua,
39 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
37 i casi a Alife,
35 i casi a Cervino, Casal di Principe,
34 i casi a Mondragone,
33 i casi a Maddaloni,
29 i casi a San Marcellino,
28 i casi a Carinaro,
27 i casi a San Nicola la Strada,
25 i casi a Castel Volturno,
22 i casi a San Prisco,
21 i casi a Casapulla,
19 i casi a Casaluce, Lusciano,
18 i casi a Villa di Briano,
17 i casi a Casapesenna,
16 i casi a Macerata Campania, Sessa Aurunca,
15 i casi a Camigliano,
14 i casi a Alvignano, Teverola,
13 i casi a Bellona, Casagiove,
12 i casi a San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico,
11 i casi a Arienzo, San Marco Evangelista, San Tammaro, Valle di Maddaloni,
10 i casi a Caiazzo, Capodrise, Parete, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Prisco, Succivo,
9 i casi a Calvi Risorta, Vitulazio,
8 i casi a Vairano Patenora,
7 i casi a Castel Morrone,
6 i casi a Castel Campagnano, Castello del Matese, Piedimonte Matese, Pratella,
5 i casi a Frignano, Marzano Appio, Teano,
4 i casi a Castel Morrone, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta,
3 i casi a Baia e Latina, Cellole, Curti, Pastorano, Pietravairano, Rocca D’Evandro,
2 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita, Roccamonfina, Roccaromana, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico,
1 caso a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Dragoni, Formicola, Francolise, Pietramelara, Presenzano, Raviscanina, Sparanise.