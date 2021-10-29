Banner-MutuaBccSpettacolo
16:29:22 Il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli: "Ringrazio i Presidenti delle società e tutti gli addetti ai lavori, che mi stanno contattando da giorni per esprimermi vicinanza e solidarietà per gli attacchi strumentali e organizzati, che ricevo da mesi, che ho opportunamente denunciato alle autorità competenti.

Nei prossimi giorni indirò una conferenza stampa nel corso della quale renderò noto a tutti, gli attacchi mediatici, le pressioni, le offese pubbliche e private, il mancato soddisfacimento da parte mia di richieste da parte di taluni soggetti (perché siamo in campo solo per fare gli interessi delle società e non di altri) e soprattutto il vergognoso coinvolgimento dei miei familiari, che subisco da mesi, ai quali ho sempre risposto con silenzio, per educazione e cultura familiare.

Mentre c'è chi impiega le giornate a fare telefonate e incontri per screditare la mia persona, io lavoro con l'intero Consiglio direttivo, per il bene del calcio dilettantistico e giovanile campano. Andiamo avanti a testa alta insieme a tutti voi, che siete il cuore pulsante della nostra grande famiglia".

