Giornata pesantissima sull'emergenza Coronavirus: sono ben 123 i positivi nelle ultime 24 ore a fronte dei 50 guariti che portano il numero dei contagiati a 1174 per un più 71 rispetto a ieri.

La notizia più preoccupante è rappresentata dai due nuovi decessi che hanno colpito Terra di Lavoro.

Sul fronte vaccino sono 701545 le persone che si sono sottoposti alla prima dose, mentre sono 625625 coloro che si sono sottoposti anche alla seconda.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 90 casi seguito da Aversa con 68 casi

65 i casi a Villa Literno,

62 i casi a Caserta,

46 i casi a Gricignano d’Aversa,

38 i casi a Capua, Sant’Arpino,

37 i casi a Alife, Trentola Ducenta,

36 i casi a Mondragone,

35 i casi a Cervino,

31 i casi a Casal di Principe,

30 i casi a Carinola, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere,

29 i casi a Orta di Atella,

24 i casi a San Nicola la Strada,

22 i casi a Castel Volturno, San Prisco,

21 i casi a Cesa,

20 i casi a Casapulla,

19 i casi a Casapesenna,

18 i casi a Casaluce,

17 i casi a San Marcellino,

16 i casi a Carinaro,

14 i casi a Caiazzo, Sessa Aurunca,

13 i casi a Villa di Briano,

12 i casi a Lusciano, Macerata Campania, Parete, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Teverola,

11 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Tammaro,

10 i casi a Castel Campagnano,

9 i casi a Succivo,

8 i casi a Alvignano, Casagiove, Recale, Valle di Maddaloni,

7 i casi a Calvi Risorta, Camigliano, Castel Morrone, Vairano Patenora,

6 i casi a Arienzo, Castello del Matese, Frignano, San Prisco, Teano, Vitulazio,

5 i casi a Capodrise, Marzano Appio, Pietravairano,

4 i casi a Castel Morrone, Cellole, Piedimonte Matese, Ruviano,

3 i casi a Baia e Latina, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evandro, Roccaromana,

2 i casi a Bellona, Francolise, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Prata Sannita, San Potito Sannitico,

1 caso a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Curti, Dragoni, Portico di Caserta, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, San Gregorio Matese, Sparanise.