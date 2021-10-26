12:06:29 Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Antonio Servillo, papà di Giovanni, neo campione di palleggi che ci racconta i traguardi del figlio, ma anche l’importanza dello sport nella crescita dei bambini:

Salve, mi presento sono Servilio Antonio, abitiamo a San Tammaro, sono il papà di Giovanni un bambino di 10 anni che ama giocare a calcio un pò come tutti i bambini della sua età Giovanni va bene a scuola è un bambino educato e la sua passione è giocare con il pallone, gioca a calcio da 5 anni e per diletto, oltre a frequentare la scuola calcio, frequenta la scuola calcio Freestyle di Roma e si allena esercitandosi nei palleggi Acrobatici e negli skills palla a terra.

Naturalmente capirete che a Roma è possibile andare 1-2 volte al mese per ovvi motivi di spese di Viaggio, anche perché si muove tutta la famiglia (io, mia moglie Antonia e mia figlia Margherita di 5 anni).

A Settembre di quest'anno Il mister di Freestyle (Darlo Piantadosl) iscrive Giovanni ad una manifestazione chiamata "Serie A operazione nostalgia" dove cercano il miglior palleggiatore Italiano, Giovanni con tanto entusiasmo, misto ad un pò di timore, perché trovato a misurarsi con bambini più grandi e ragazzi adulti, vince la tappa Campania, svoltasi da Decathlon il 1 ottobre con 638 palleggi.

Successivamente il 24 ottobre, Giovanni Partecipa al Campionato Italiano di calcio Freestyle, patrocinato da Opes Italia nella categoria Juniores (fino a 13 anni) tenutosi al Designer out-let di Castel Romano a Roma, classificandosi al 1 posto.

Volevo condividere con voi questa mia emozione di padre per far capire a tanti genitori ed a tanti bambini che lo sport è vita, è socializzazione, è esperienza, forma il carattere e forma le persone adulte di domani, ma è anche tanto sacrificio e tanto impegno, bisogna dedicare ai nostri piccoli tanto del nostro tempo, perché questi anni non torneranno, essere presenti più possibile in tutto quello che loro faranno.

Se vi fa piacere raccontare questa storia, può essere di supporto per tanti bambini e di sprono per mio figlio e per tanti altri bambini che fanno sacrifici per cercare di arrivare ad un obiettivo o raggiungere un sogno, qualunque esso sia.