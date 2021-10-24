16:05:40 Giornata pesantissima per l’emergenza Coronavirus in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore sono stati ben 148 i casi di Covid, 102 in più rispetto a ieri per un totale di 1105 casi.

Sono stati 46 i guariti.

Sul fronte vaccino sono arrivate 700372 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di farmaco, mentre è salito a 623779 quello di coloro che hanno fatto anche il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 85 casi seguito da Aversa con 73 casi

60 i casi a Villa Literno,

57 i casi a Caserta,

41 i casi a Gricignano d’Aversa,

39 i casi a Alife,

37 i casi a Capua,

36 i casi a Casal di Principe,

33 i casi a Sant’Arpino, Trentola Ducenta,

32 i casi a Cervino, Mondragone,

31 i casi a Orta di Atella,

29 i casi a Maddaloni,

23 i casi a San Nicola la Strada,

22 i casi a Castel Volturno, Cesa, San Prisco,

21 i casi a Casapesenna,

20 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

17 i casi a Carinola, Casaluce,

15 i casi a Caiazzo, Carinaro, San Marcellino,

14 i casi a San Cipriano d’Aversa,

13 i casi a Casapulla, Lusciano, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca, Teverola,

12 i casi a Parete, San Tammaro,

11 i casi a Macerata Campania, Santa Maria a Vico, Villa di Briano,

10 i casi a Casagiove, Castel Campagnano, San Marco Evangelista,

9 i casi a Recale,

8 i casi a Succivo,

7 i casi a Capodrise, Castel Morrone,

6 i casi a Arienzo, Castello del Matese, Valle di Maddaloni, Vitulazio,

5 i casi a Alvignano, Calvi Risorta, Camigliano, Frignano, Marzano Appio, San Prisco, Teano,

4 i casi a Castel Morrone, Cellole, Pietravairano, Roccaromana, Ruviano,

3 i casi a Baia e Latina, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,

2 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Rocca D’Evandro, San Potito Sannitico,

1 caso a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Curti, Dragoni, Raviscanina, Roccamonfina, San Gregorio Matese, Sparanise.