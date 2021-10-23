Banner-MutuaBccSpettacolo
09:29:14 In Recale, nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri  della stazione di Macerata Campania, hanno tratto in arresto 3 cittadini albanesi, un 24enne e due 20enni, tutti domiciliati in Recale, ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti  e resistenza a P.U..

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso la loro abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo di 204 gr. e 42 bustine in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo complessivo di 97 gr..

Lo stupefacente era custodito all’interno di una credenza posta nel locale cucina. Rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento. 

Gli arrestati, che nelle fasi antecedenti all'inizio delle operazioni di perquisizione hanno opposto resistenza verso i militari dell’Arma cercando di impedire a questi l'accesso all'abitazione.

I tre che associati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale il 24enne ed Ariano Irpino i due 20enni sono stati anche deferiti per ricettazione poiché trovati in possesso di diversi strumenti atti allo scasso.

