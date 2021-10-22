14:58:05 Cresce ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore è arrivato a 977 il numero dei contagiati al Covid, 18 casi in più rispetto a ieri.

Sono stati 55 i nuovi positivi, 36 le guarigioni.

La notizia peggiore, però è rappresentata dal nuovo decesso.

Sono stati 699328 i casertani che si sono sottoposti almeno ad una dose di vaccino: è salito a 622372 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 87 casi seguito da Aversa con 64 casi

51 i casi a Caserta,

40 i casi a Villa Literno,

37 i casi a Casal di Principe,

34 i casi a Gricignano d’Aversa, Mondragone,

31 i casi a Capua,

30 i casi a Orta di Atella,

29 i casi a Trentola Ducenta,

28 i casi a Alife,

27 i casi a Cervino,

26 i casi a Maddaloni,

24 i casi a Sant’Arpino,

22 i casi a Castel Volturno, San Prisco,

21 i casi a San Nicola la Strada,

20 i casi a Casapesenna, Cesa,

15 i casi a Caiazzo, Casapulla, San Marcellino,

14 i casi a Casaluce,

13 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,

12 i casi a Lusciano, Macerata Campania, Santa Maria Capua Vetere, Teverola,

11 i casi a San Tammaro, Santa Maria a Vico, Villa di Briano,

10 i casi a Capodrise, Carinola, Casagiove, Castel Campagnano, Parete, Recale,

8 i casi a Carinaro, San Marco Evangelista, San Prisco,

7 i casi a Castel Morrone, Succivo,

6 i casi a Castello del Matese, Teano,

5 i casi a Arienzo, Valle di Maddaloni,

4 i casi a Castel Morrone, Cellole, Frignano, Pietramelara, Pietravairano, Roccaromana, Ruviano, Sessa Aurunca, Vitulazio,

3 i casi a Alvignano, Baia e Latina, Calvi Risorta, Camigliano, Marzano Appio, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Vairano Patenora,

2 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Rocca D’Evandro, San Potito Sannitico,

1 caso a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Curti, Dragoni, Letino, Raviscanina, Roccamonfina.