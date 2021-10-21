16:03:24 AVERSA. Oggi giovedì 21.10.2021 cominciano i lavori di rifacimento del manto stradale su alcune strade cittadine particolarmente danneggiate, in attesa dell'intervento di oltre 2 milioni di euro inserito all'interno del piano triennale.

Inoltre, domani sarà firmato il contratto con l'Università Vanvitelli per la redazione del Piano del Traffico. Abbiamo infatti previsto, nell'ambito delle politiche sulla viabilità, il ruolo del Mobility Manager, figura oggi chiave per redigere insieme con gli altri attori/attrattori della città il nuovo piano del traffico.

Per questo abbiamo stanziato dei fondi recuperati, grazie al lavoro dell'Ass. Villano, da un vecchio finanziamento del 2010 che le passate amministrazioni non sono state in grado di sfruttare e che rischiavano di andare perduti.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, nelle persone della capogruppo Erika Alma, Vincenzo Angelino, Pasquale Fiorenzano e Marco Girone è al costante lavoro, insieme con il Sindaco e gli Assessori Villano e Caterino, al servizio della Città, portando risultati concreti e tangibili.