CASERTA. Tutto pronto per la serata di Gala della undicesima edizione del Festival della vita. Sabato 23 ottobre, alle ore 19.30, dalla sala convegni dell'Hotel Europa Art in Caserta diretta streaming sulla pagina Facebook di "Vita Web Tv".

Per l’occasione saranno premiati il prof. Paolo Antonio Ascierto ed il maestro Eugenio Bennato per l’impegno profuso nel proprio campo lavorativo. Durante la serata, presentata da Mena Cristiano, saranno consegnati i seguenti riconoscimenti: “Premio un amico per la vita… Mons. Pietro Farina” al dott. Gaetano Gubitosa, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ed il “Premio Ambasciatore del Festival della Vita” al generale Ippolito Gassirà.

L’ideatore e direttore del Festival della Vita il dott. Raffaele Mazzarella afferma che la manifestazione è frutto di un lavoro di squadra che non si è mai fermato nemmeno durante il periodo epidemiologico che ha sconvolto l’ordinarietà della nostra esistenza. Questo è stato possibile grazie a decine di persone che, nonostante le prove affrontate in questo periodo, non hanno mai abbandonato la speranza di ritornare ad assaporare il gusto della normalità.

Per don Ampelio Crema ssp, presidente nazionale del Centro Culturale San Paolo OdV e del Festival della Vita, la manifestazione tende in primis a realizzare un movimento di opinione libero da condizionamenti, contribuendo ad un’evoluzione culturale quale fondamento di una riflessione seria, autentica, profonda sull’importanza della Vita.

L’evento, già Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, avrà come tema “Vivere è…Dialogare” e per il 2021 ha ricevuto anche il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, della Regione Campania, della Pontifica Accademia Pro Vita, del Pontificio Consiglio della Cultura, degli Uffici nazionali della Conferenza Episcopale Italiana per le Pastorali della Famiglia, della Salute e del Tempo Libero, Turismo e Sport e registra tra i media partner Rai Campania, Tv2000, Avvenire, tutta la periodici San Paolo, TeleCapri, Vita Web TV, CasertaFocus.net e tanti altri ancora.

L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi giorni con una serie di appuntamenti consultabili sui canali social della manifestazione.