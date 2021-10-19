Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:41:06 "Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi.

Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99% sono figli di genitori non vaccinati".

Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli.

"Non ho parole - ha aggiunto De Luca - per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna".

De Luca ha poi anche ricordato che la Campania "è per vaccinare tutti - ha detto - e per non dare il tampone gratuito a nessuno".

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:94 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:490 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:839 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next