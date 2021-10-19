20:41:06 "Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi.

Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99% sono figli di genitori non vaccinati".

Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli.

"Non ho parole - ha aggiunto De Luca - per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna".

De Luca ha poi anche ricordato che la Campania "è per vaccinare tutti - ha detto - e per non dare il tampone gratuito a nessuno".