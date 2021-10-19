15:03:37 I Carabinieri della Compagnia di Aversa , nel corso degli ultimi servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti al codice della strada, nonché al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento al Comune di Aversa e zone limitrofe, specie negli orari della c.d. “Movida”, attraverso l'impiego di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle dipendenti Stazioni Carabinieri e di equipaggi della SIO del 10º Reggimento Carabinieri Campania, hanno proceduto all’identificazione di 496 persone, al controllo di 330 veicoli e alla contestazione di 48 infrazioni al codice della strada.

Nel corso del particolare servizio sono state, altresì denunciate 5 persone in stato di libertà ed il titolare di un esercizio commerciale è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme attinenti ad un deposito adibito a conservazione alimenti, con la chiusura temporanea del suddetto locale.

Durante i servizi, inoltre, i militari della Stazione di Frignano coadiuvati da quelli delle Stazioni di Trentola Ducenta e di San Marcellino hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino albanese, ritenuto responsabile di furti in abitazione perpetrati nella provincia di Caserta nel 2018 e di deferire in stato di libertà altre due persone, sempre di origine albanese, per resistenza a pubblico ufficiale.

I tre soggetti, in transito a bordo di un’autovettura sulla strada provinciale di Frignano (CE), alla vista dei militari hanno tentato di sottrarsi al controllo attraverso manovre pericolose, mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza degli altri utenti della strada. Bloccata l’autovettura da parte dei militari i tre hanno tentato la fuga a piedi nel limitrofo comune di San Marcellino ma anche grazie all’ausilio dei carabinieri della locale Stazione e della stazione di Trentola Ducenta sono stati prontamente intercettati e bloccati.