Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:41:32 CASERTA. “Il dato è chiaro. Marino ha vinto e quindi congratulazioni e auguri di buon lavoro. Noi non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto una campagna a mani nude, pulita, di contenuto, e sappiamo di aver contribuito ad alzare la qualità del confronto democratico in Città.

Poi, com’è giusto, i cittadini fanno le loro scelte. La riflessione politica è che abbiamo fatto un’intera campagna col vento contro. La macchina regionale, quella del Comune, il clima politico delle ultime 2 settimane, in cui nel Paese è soffiato un chiaro vento di sinistra.

Questo dà un diverso valore al nostro risultato, il migliore in Campania e tra i migliori in Italia. Ringrazio i casertani, tutti i miei candidati e i partiti del centrodestra che mi hanno sostenuto con lealtà e serietà. È una sconfitta sul piano elettorale, ma è un punto importante su quello politico, da cui ricominceremo a lavorare da domani”.

Così il candidato sindaco del centrodestra a Caserta, Gianpiero Zinzi.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:81 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:478 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:832 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next