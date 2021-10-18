Banner-MutuaBccSpettacolo
12:54:17 Un solo positivo nelle ultime 24 ore, tre guariti per una diminuzione di due casi: è stabile il contagio da Covid in provincia di Caserta.

Sono 923 i positivi attuali.

Si vede l’effetto green pass sul vaccino: le prime dosi salgono a 696322 mentre le seconde a 619269

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 93 casi seguito da Aversa con 69 casi

47 i casi a Casal di Principe,

39 i casi a Caserta,

38 i casi a Gricignano d’Aversa,

37 i casi a Orta di Atella,   

32 i casi a Maddaloni,

30 i casi a Capua,

28 i casi a Mondragone,

26 i casi a Villa Literno,

25 i casi a Casapesenna,

24 i casi a Trentola Ducenta,

23 i casi a Sant’Arpino,

22 i casi a San Prisco,

21 i casi a Castel Volturno,

20 i casi a Cesa,

19 i casi a Alife, Caiazzo, Cervino,

17 i casi a Casapulla,

16 i casi a Santa Maria a Vico,

15 i casi a San Marcellino,

14 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa, San Prisco,

13 i casi a Casaluce,

12 i casi a Lusciano,

11 i casi a Capodrise, Macerata Campania, Villa di Briano,

10 i casi a Santa Maria Capua Vetere,  

9 i casi a San Felice a Cancello, Teverola,

8 i casi a Carinaro, Castel Campagnano, Recale, San Nicola la Strada, Vairano Patenora,

7 i casi a Arienzo, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Tammaro,

5 i casi a Carinola, Parete, Pietravairano, Succivo,    

4 i casi a Castel Morrone, Portico di Caserta, Roccaromana, Ruviano, Teano,

3 i casi a Curti, Frignano, Pietramelara,

2 i casi a Baia e Latina, Cellole, Francolise, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Rocca D’Evandro, Sessa Aurunca, Vitulazio, 

1 caso a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Castello del Matese, Grazzanise, Letino, Pastorano, Roccamonfina, San Potito Sannitico.

 

