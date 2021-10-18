12:54:17 Un solo positivo nelle ultime 24 ore, tre guariti per una diminuzione di due casi: è stabile il contagio da Covid in provincia di Caserta.
Sono 923 i positivi attuali.
Si vede l’effetto green pass sul vaccino: le prime dosi salgono a 696322 mentre le seconde a 619269
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 93 casi seguito da Aversa con 69 casi
47 i casi a Casal di Principe,
39 i casi a Caserta,
38 i casi a Gricignano d’Aversa,
37 i casi a Orta di Atella,
32 i casi a Maddaloni,
30 i casi a Capua,
28 i casi a Mondragone,
26 i casi a Villa Literno,
25 i casi a Casapesenna,
24 i casi a Trentola Ducenta,
23 i casi a Sant’Arpino,
22 i casi a San Prisco,
21 i casi a Castel Volturno,
20 i casi a Cesa,
19 i casi a Alife, Caiazzo, Cervino,
17 i casi a Casapulla,
16 i casi a Santa Maria a Vico,
15 i casi a San Marcellino,
14 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa, San Prisco,
13 i casi a Casaluce,
12 i casi a Lusciano,
11 i casi a Capodrise, Macerata Campania, Villa di Briano,
10 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
9 i casi a San Felice a Cancello, Teverola,
8 i casi a Carinaro, Castel Campagnano, Recale, San Nicola la Strada, Vairano Patenora,
7 i casi a Arienzo, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Tammaro,
5 i casi a Carinola, Parete, Pietravairano, Succivo,
4 i casi a Castel Morrone, Portico di Caserta, Roccaromana, Ruviano, Teano,
3 i casi a Curti, Frignano, Pietramelara,
2 i casi a Baia e Latina, Cellole, Francolise, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Rocca D’Evandro, Sessa Aurunca, Vitulazio,
1 caso a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Castello del Matese, Grazzanise, Letino, Pastorano, Roccamonfina, San Potito Sannitico.