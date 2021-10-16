Banner-MutuaBccSpettacolo
17:26:07 RECALE. Ha preso il via l’organizzazione della III edizione di Hallowine, la festa del vino per grandi e piccini che si terrà il 3 ed il 4 ottobre 2021 a Recale in piazza Nubifero/piazza Aldo Moro.

Protagonista indiscusso il buon vino delle migliori marche.

A lavoro gli uomini e le donne della Pro loco “Nuova Recale”, gruppo coeso e di grande volontà, capace di attrarre centinaia di ospiti come dimostrato dall’evento annuale “La sagra della Pannocchia” cresciuta a dismisura durante le diciassette edizioni. 

“E' vero, noi della Pro Loco "Nuova Recale" abbiamo il maledetto vizio di fare le cose perbene. Mettiamo sempre tanta passione quando organizziamo un evento ed ogni volta la massiccia presenza di ospiti ci ripaga ampiamente delle fatiche.

Il periodo della pandemia, purtroppo, ci ha tarpato le ali.

Per noi, abituati a manifestazioni con migliaia di ospiti, è stato frustrante dover tenere botta e attendere tempi migliori.

Ecco, adesso finalmente ci siamo.

Possiamo tornare a divertirci con qualche serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, un vero effetto benessere per l'umore di tutti.

Il nostro è un ritorno in grande stile, perché proponiamo una delle nostre manifestazioni meglio riuscite e che in tanti ci richiedono spesso di poterla rivivere.

Ci sarà gusto, spettacolo, cultura, arte e armonia per tutte le generazioni, stand gastronomici, aziende vinicole, musica. Meglio esserci che doversi accontentare dei racconti degli altri”. E’ quanto promettono gli organizzatori di Hallowine, manifestazione giunta alla III edizione con successo e tornata a grande richiesta dopo la chiusura imposta contro il covid 19. Il divertimento è assicurato per tutti nel rispetto delle norme antipandemiche.

Programma:
Sabato

L’evento ha inizio alle 18.00 con il Circus Street per proseguire poi, alle 19.00 con la KEY MUSIC IN CONCERT, diretto dal maestro Luigi Bollito e finale a sorpresa.

Domenica

Ore 18,00 Circus Street per i più piccini con Vampirina, il gufo e spettacolo del fuoco. Per gli appassionati  ci sarà il laboratorio di Ceramica dell’artistta Raffaella Russo.

Alle 18.30 “Ricordi”: si spazierà tra vita, cultura e danze popolari a cura dell’ass. S.Simeone e dell’ass. Radici.

Alle 21.00 Musica Jazz con la soave voce di Helga Ciccariello.

