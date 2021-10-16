16:23:35 Supera nuovamente le novecento unità il numero dei contagiati dal Coronavirus in provincia di Caserta: sono 937 i positivi in Terra di Lavoro, 42 in più rispetto a ieri.

Sono stati 62 i nuovi positivi a fronte dei venti guariti.

Un incremento importante si è registrato a Mondragone con un più 13 e ad Alife con un più 8.

Sul fronte vaccini sono state 694526 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 617523 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

C’è stato un effetto Green pass.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 97 casi seguito da Aversa con 74 casi

52 i casi a Casal di Principe,

41 i casi a Caserta,

39 i casi a Orta di Atella,

36 i casi a Gricignano d’Aversa,

31 i casi a Maddaloni,

28 i casi a Mondragone,

25 i casi a Sant’Arpino, Trentola Ducenta,

24 i casi a Casapesenna,

22 i casi a Capua, San Prisco,

21 i casi a Castel Volturno, Cesa, San Marcellino, Villa Literno,

18 i casi a Alife, Cervino,

17 i casi a Casapulla, Santa Maria a Vico,

16 i casi a Caiazzo, Casagiove,

14 i casi a Lusciano, San Prisco,

12 i casi a Capodrise, Casaluce, Macerata Campania, San Cipriano d’Aversa, Teverola,

11 i casi a Villa di Briano,

9 i casi a Carinaro, Santa Maria Capua Vetere, Vairano Patenora,

8 i casi a Castel Campagnano, Recale, San Felice a Cancello,

7 i casi a Arienzo, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Tammaro,

6 i casi a Parete, Succivo,

5 i casi a Carinola, Pietravairano, Portico di Caserta,

4 i casi a Castel Morrone, Frignano, Roccaromana, Ruviano, Sessa Aurunca, Teano,

3 i casi a Cellole, Curti, Pietramelara,

2 i casi a Francolise, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Vitulazio,

1 caso a Baia e Latina, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Castello del Matese, Grazzanise, Letino, Pastorano, Pignataro Maggiore, Roccamonfina.