21:24:51 SANTA MARIA A VICO. All’indomani del devastante incendio divampato nell’area industriale di Airola, resta costante l’attenzione del Comune di Santa Maria a Vico nei confronti della folta nube di fumo che ha sorvolato i cieli di diversi comuni del Casertano, spingendosi in direzione di Napoli.

Sulla questione è intervenuto il Sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, il quale ha dichiarato:

“Avvertiti del pericolo imminente a cui sarebbe stata sottoposta la nostra comunità al passaggio della nube abbiamo repentinamente disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, questo in coerenza con le disposizioni anticovid, le quali prevedono invece di tenere aperte porte e finestre per garantire la continua areazione delle aule.”

Queste le dichiarazioni del Sindaco Pirozzi che, in costante aggiornamento con l’agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Campania (Arpac), ha aggiunto:

“Secondo quanto trasmessoci dall’Arpa Campania, i forti venti delle ultime ore hanno favorito la dispersione delle sostanze inquinanti ed il rapido spostamento della nube al di fuori dei confini del nostro territorio comunale. Notizie, queste, che ci consentono la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado già dalla giornata di domani venerdì 15 ottobre.

Ma lungi da noi sottovalutare la pericolosità del fenomeno. Già questa mattina, infatti, abbiamo avviato un’interlocuzione con i responsabili dell’Arpac Napoli e dell’Arpac Caserta, chiedendo loro il costante monitoraggio della qualità dell’aria; l’ ASL di Caserta, alla quale abbiamo chiesto dati relativi all’inquinamento del suolo, esprimendo le nostre preoccupazioni sulle ricadute delle polveri sottili su

agricoltura e pastorizia; nonché la Prefettura di Caserta. Qualora dai risultati dovessero emergere dei pericoli per la salute dei nostri cittadini ci concerteremo con i sindaci della valle e valuteremo la richiesta dello stato di calamità alla Regione Campania ed al Governo.

Sarà nostra cura informare la comunità di ogni eventuale nuova informazione che ci perverrà dagli organi competenti.

Desidero infine esprimere la mia vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico all’azienda ed ai suoi lavoratori colpiti da questa disgrazia, molti dei quali residenti nella nostra cittadina, ed ai quali va tutto il nostro supporto ed ascolto in questo momento di difficoltà”.