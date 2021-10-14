18:00:07 MONDRAGONE. Il presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini, ha ottenuto l’inserimento, tra i progetti pilota che saranno finanziati nell’ambito del Masterplan del litorale Domitio, di un intervento per la messa in sicurezza e riqualificazione della torre Idac Food e dell’area sottostante, ubicata in località Penetelle, lungo la strada statale Domiziana.

"L’assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, Bruno Discepolo, ha convocato per domani, venerdì 15, un incontro in regione in cui saranno discussi i contenuti del progetto pilota, alla presenza del Sindaco del comune di Mondragone, Virgilio Pacifico, e del responsabile dell’ufficio Tecnico dell'Ente", fa sapere il consigliere regionale Zannini (De Luca Presidente).