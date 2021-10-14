Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:00:07 MONDRAGONE. Il presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini, ha ottenuto l’inserimento, tra i progetti pilota che saranno finanziati nell’ambito del Masterplan del litorale Domitio, di un intervento per la messa in sicurezza e riqualificazione della torre Idac Food e dell’area sottostante, ubicata in località Penetelle, lungo la strada statale Domiziana.

"L’assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, Bruno Discepolo, ha convocato per domani, venerdì 15, un incontro in regione in cui saranno discussi i contenuti del progetto pilota, alla presenza del Sindaco del comune di Mondragone, Virgilio Pacifico, e del responsabile dell’ufficio Tecnico dell'Ente", fa sapere il consigliere regionale Zannini (De Luca Presidente).

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:419 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:791 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:745 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next