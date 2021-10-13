12:28:22 CASERTA. “Oggi Caserta è ad un bivio: scegliere di restare nel baratro in cui l’attuale amministrazione l’ha portata, oppure decidere di guardare al futuro, e Gianpiero Zinzi è quella freschezza di cui questa città ha bisogno!”

Così il Presidente di Aslimitaly-Associazione Liberi Imprenditori- Alessandro Fucci, interviene sul ballottaggio casertano di domenica e lunedì.

“Caserta, prima di ogni cosa, è un Capoluogo di Provincia, in una delle province più complesse da gestire in Campania. Per anni la Provincia di Caserta è stata teatro di risse, omicidi, affari illeciti dei clan camorristici e chi più ne ha più ne metta. Al tramonto di questa legislatura Caserta non ha visto risolto alcun problema: le periferie versano in uno stato di degrado, gli episodi di violenza sociale si susseguono senza sosta e la criminalità organizzata continua i suoi loschi affari, indisturbata. Uscendo dalla stazione di Caserta di sera si può notare la Reggia di Caserta, una delle residenze Reali più maestose al mondo, che tutti ci invidiano, ma subito dopo esserci riempiti gli occhi con questa meraviglia, notiamo delle prostitute, ferme sotto un lampione, che svolgono il loro “mestiere” come se tutto fosse normale.”

Incalza Fucci: “Il degrado fa da padrone!”

ASLIMITALY, realtà che conta circa un migliaio di iscritti tra liberi imprenditori e p.iva e che combatte abusi e malagiustizia, si schiera e appoggia Gianpiero Zinzi per rilanciare una realtà come Caserta, per rivederla agli antichi splendori e vedere rifiorire lavoro ed imprenditoria a grossi livelli, affinchè quanto accaduto negli ultimi 5 anni, sia solo un brutto ricordo.