13:36:54 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nell'ambito del programma regionale volto a favorire l’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute collettiva, il nostro Comune è risultato assegnatario del finanziamento di circa 7.700 euro per il "Bike to work" sulla base di un progetto predisposto dall'Assessorato alla Mobilità e dal Comando di Polizia municipale.

Il programma, di natura sperimentale finalizzato ad incentivare i trasferimenti da casa a lavoro con modalità eco-compatibili, è rivolto ai lavoratori che dimostrino di ricorrere all'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro per almeno 10 giorni al mese.

L'Ente provvederà alla pubblicazione di un Bando rivolto a cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti a Santa Maria Capua Vetere e con sede di lavoro in Regione Campania.

