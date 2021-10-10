Banner-MutuaBccSpettacolo
15:30:10 CELLOLE. Una piazza intitolata all’onorevole Lorenzo Montecuollo. Arriva la deliberazione di giunta comunale a 10 anni dalla sua scomparsa. Piazza Raffaello diventerà piazza “Lorenzo Montecuollo”.

Un riconoscimento a una delle figure storiche di Cellole, primo sindaco, vice presidente della regione Campania e deputato della repubblica italiana. L’onorevole Montecuollo è stato più volte definito “politico di razza”.

Montecuollo è stato uno degli ultimi rappresentanti della Democrazia Cristiana.  Fu segretario provinciale del CCD, UDC e segretario della commissione parlamentare per l’attuazione della riforma amministrativa. 

Raccolse alte percentuali con la DC di Gianfranco Rotondi. Lo ricordano con affetto, quanti sono stati al suo fianco nel suo percorso politico. Cellole gli ha intitolato l’aula consiliare e lo stadio comunale. Nel giorno del decimo anniversario della scomparsa l’amministrazione comunale guidata da Guido Di Leone ha voluto dedicargli all’unanimità una delle piazze più importanti della città, proprio di fronte al municipio.

Gianluca Asciolla

