10:41:16 CASERTA. L'associazione 'Per il Mezzogiorno' al fianco del sindaco di Caserta Carlo Marino in vista del turno di ballottaggio di domenica e lunedì 17 e 18 ottobre. A confermarlo è il fondatore del sodalizio Vincenzo Girfatti, già assessore comunale di Caserta e attuale presidente del Parco Regionale del Matese. «Per i cittadini casertani - afferma - sarà fondamentale votare per Carlo Marino al ballottaggio della settimana prossima per una continuità amministrativa e per completare tutto ciò che è stato programmato durante il primo mandato elettorale. Inoltre, è un modo per mantenere un rapporto solido con la Regione Campania, importante per lo sviluppo futuro della città.

I candidati della nostra associazione, inseriti nella lista 'Noi Campani-Per il Mezzogiorno'- continua l'avvocato - hanno ottenuto un ottimo risultato elettorale in occasione del primo turno. Spicca l'affermazione di Nello Di Fratta che ha dimostrato di essere una persona concreta con un consenso importante in città; sicuramente collaborerà con la nuova amministrazione Marino».

Per quanto riguarda il futuro dell'associazione 'Per il Mezzogiorno, Girfatti ha aggiunto: «A fine mese il sodalizio si costituirà ufficialmente, con referenti territoriali in tutta la provincia di Caserta e non solo».