14:53:52 MADDALONI. Ha riscosso particolare successo il convegno “la disparità di genere nel mondo del lavoro: analisi e prospettive“ organizzato dal Movimento Civico “Cambiamo Insieme” (che ha come suo fondatore il vice sindaco Luigi Bove e la militanza, tra gli altri, del Consigliere Comunale Salvatore Pasquale De Rosa) e tenutosi ieri 8 Ottobre presso la Sala “Iorio” della Biblioteca Comunale di Maddaloni.

Ad organizzare il convegno il Movimento nella sua interezza ma in modo particolare gli attivisti Fiorella e Francesco Tagliafierro, Rita Santonastaso e Anna Schioppa. In una sala gremita - nei posti disponibili viste le regole anti Covid fatte rispettare - si sono alternati interventi di particolare spessore culturale.

La tavola rotonda è stata moderata dalla giornalista Marilu Musto e ha visto l’intervento istituzionale del Sindaco Andrea De Filippo e del Presidente dell‘Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Il primo cittadino ha sottolineato che la disparità di genere è “un tema ancora particolarmente sentito e reale. Tanti passi in avanti sono stati compiuti ma il percorso è ancora lungo perché la nostra democrazia nazionale ha ancora resistenze in tal senso”.

Inoltre il primo cittadino ha sottolineato il lavoro che il Comune di Maddaloni sta mettendo in atto per la realizzazione dell’asilo nido e che nonostante le difficoltà burocratiche sarà realizzato in Città. Il Presidente Lucarelli si è soffermato sulla disparità di genere nel modo dell’informazione sottolineando come sia necessario, ancora, far emergere donne giornaliste brave che sono davvero numerose”.

Presenti al convegno, tra gli altri, Luigi Bove, il Consigliere Comunale di Cambiamo Insieme Salvatore Pasquale De Rosa e l’assessore alle Politiche Sociali Rosa Rivetti. Con la regia di Marilu Musto ci sono stati gli ottimi interventi di Teresa Cresci Responsabile del Centro per l’impiego di Maddaloni la quale ha sottolineato che “la legislazione nazionale tutta deve ancora fare tanto per fare in modo che non ci siano più condizioni in cui le donne siano sottopagate e sfruttate nel mondo del lavoro.

Spesso le donne accettano condizioni non positive per un fatto di estrema necessità. Tuttavia c’è da fare maggiore informazione anche sul ruolo e sull’importanza dei centri per l’impiego. Mentre l’assessore Comunale alle Pari Opportunità Imma Calabrò ha sottolineato l’impegno dell’ Amministrazione Comunale sulla costituzione della “commissione pari opportunità che a breve prenderà il via”; l’avvocato Stefania Russo inoltre ha affrontato l’aspetto legato al mobbing nel mondo del lavoro e della necessità che “la giurisprudenza sia ancora più marcata, rispetto al momento attuale , per censurare e soprattutto scoraggiare situazioni di disparità.

L’Avvocato Monica Ippolito già assessore Comunale alle Politiche Sociali del Comune di San Felice a Cancello ha portato la sua esperienza di donna impegnata nel mondo delle professioni e anche con un trascorso nelle Istituzioni locali ma ha invitato “tutti a fare rete sui territori locali e ad accorciare le distanze tra i cittadini e le Istituzioni”.

L’Avvocato Rossana Ferraro attuale Giudice Onorario ha tracciato il percorso e anche le “difficoltà che spesso incontra una Donna per realizzarsi nel campo della professione , soprattutto se è protagonista di un percorso di formazione considerevole e impegnativo “e ha portato, come esempio, il suo impegno nelle varie scuole di formazione dove è stata impegnata ed è ancora tutt’oggi inserita.

Il segretario Ugl Ferdinando Palumbo ha spronato tutti “ad aprire momenti di confronto sulle disparità di genere andando sui luoghi di lavoro e quindi anche nelle fabbriche per far sentire concretamente la vicinanza delle Istituzioni e delle associazioni professionali e culturali alle lavoratrici e ai lavoratori. Durante il convegno inoltre Saverio Ferraro Maddalonese con esperienze nel mondo del teatro ha interpretato un monologo sul tema della disparità di genere. Un monologo le cui parole sono state scritte dal Prof. Stefano Bertegazzi e ideato poi dalla nota attrice Paola Cortellesi.