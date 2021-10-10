09:31:03 Le misure del Psr della Regione Campania (Programma di Sviluppo Rurale) prevedono l’anticipazione del 10 per cento da parte dei Comuni.

Le difficoltà economiche in cui versano le Pubbliche Amministrazioni, alcune anche in pre- dissesto, possono determinare un mancato accesso a questi finanziamenti che si traduce in una mancata realizzazione di servizi per i cittadini. “Nella mia interrogazione presentata questa mattina in Aula ho raccolto il grido di allarme lanciato da numerosi Comuni e per questo ho chiesto che venga previsto un percorso che agisca sugli aspetti tecnici ed eviti l’anticipazione del 10 per cento ai comuni.

Tale iniziativa determinerebbe facilitazioni sia di carattere economico finanziario e sia burocratico amministrativo per gli Enti locali mettendoli in condizione di realizzare servizi per i cittadini in modo efficace e concreto”. Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale. “Peraltro, ha precisato Pellegrino, tali misure del PSR sono finanziate al 100 per cento da parte della Regione Campania, per quanto riguarda le spese ammissibili.

Ringrazio l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo che ha espresso nella sua risposta all’interrogazione piena condivisione, manifestando l’impegno da parte della Giunta Regionale di trovare una soluzione a tale problematica che venga incontro alle esigenze dei Comuni. Ha concluso il consigliere Pellegrino.