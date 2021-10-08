22:05:32 La Sezione disciplinare del Csm ha rimosso dalla magistratura Donato Ceglie, che da pm era stato un simbolo della lotta alle ecomafie in Campania e che attualmente era sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

La sanzione più drastica e contro la quale potrà ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione gli è stata inflitta per due delle condotte che gli venivano contestate dalla procura generale della Cassazione: aver ricevuto denaro da un imprenditore e da suo fratello in cambio di favori legati al suo ruolo di magistrato; e aver ottenuto l'uso gratuito di un appartamento di proprietà di un consulente tecnico per incontri con donne, anche in questo caso facendo leva sul suo ruolo.

Ceglie è stato pm a Santa Maria Capua Vetere e a Bari.