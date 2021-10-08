21:43:01 Nella mattinata odierna presso l’Istituto Superiore “A. Volta” di Aversa, si è svolta una manifestazione dedicata alla “Cultura della Legalità”, volta, tra l’altro, a rafforzare il legame tra i giovani studenti e l’Arma dei Carabinieri.

All’evento oltre ai numerosi studenti, Dirigenti Scolastici di altri Istituti aversani, hanno partecipato anche il Sindaco della città di Aversa, Dott. Alfonso Golia e rappresentanti delle altre Forze di Polizia.

Per l’Arma dei Carabinieri è intervenuto il Comandante del Gruppo di Aversa, Ten. Col. Donato D’Amato il quale dopo aver ringraziato i presenti e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Simona Sessa, promotrice dell’evento, ha introdotto l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Nel piazzale dell’Istituto, per l’occasione, sono stati esposti alcuni mezzi dell’Arma.