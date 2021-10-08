13:30:34 I Carabinieri della Compagnia di Caserta, a conclusione di specifico servizio coordinato finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa svolto dai reparti dipendenti, hanno tratto in arresto un 21enne del Gambia, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione all’ordine di aggravamento che dispone gli arresti domiciliari emesso dalla corte d’Appello di Napoli a seguito delle reiterate violazioni alla misura del divieto di dimora nella Regione Campania.

L’uomo, in data 27 maggio e 27 settembre uu.ss era stato tratto in arresto dal medesimo personale dell’Arma dei carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari per “detenzione e spaccio di stupefacenti ”.

Nel corso della medesima attività i militari dell’Arma, in agro del comune di Caserta, fraz. Casertavecchia, occultati fra la vegetazione, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile mitragliatore mod. “sten” cal.9x19 con matricola abrasa, perfettamente funzionante nonché 1.121 cartucce cal.9; 42 cartucce smi cal. 6.5x52.

Inoltre hanno deferito in Stato di Libertà per “detenzione di sostanze stupefacenti”: un 49enne, un 24enne ed un 26enne tutti di Caserta che a seguito di perquisizione domiciliare presso le loro abitazioni sono stati trovati in possesso rispettivamente di una, una e due piante di marijuana, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Ulteriori tre denuncia in Stato di Libertà sono state eseguite nei confronti di tre persone sorprese alla guida delle proprie autovetture in stato d'ebbrezza.