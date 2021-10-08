13:41:30 Cala il numero dei positivi in provincia di Caserta di 37 unità grazie ai 72 guariti a fronte dei 35 nuovi positivi.
Sono complessivamente 962 i casi in Terra di Lavoro.
Avanti la campagna vaccinale: sono 686177 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 608688 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 99 casi seguito da Aversa con 70 casi
51 i casi a Caserta,
49 i casi a Casal di Principe,
39 i casi a Maddaloni,
37 i casi a Trentola Ducenta,
32 i casi a Gricignano d’Aversa, San Marcellino,
30 i casi a Orta di Atella,
28 i casi a Castel Volturno, Sant’Arpino,
26 i casi a Villa Literno,
24 i casi a Santa Maria a Vico,
22 i casi a San Prisco,
19 i casi a Casaluce, Casapesenna,
18 i casi a Casapulla, Macerata Campania,
17 i casi a Teverola,
16 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa,
15 i casi a Lusciano,
14 i casi a Cesa, Villa di Briano,
13 i casi a Teano, Vairano Patenora,
12 i casi a Capodrise, Carinaro, San Felice a Cancello,
10 i casi a Caiazzo, Recale, Santa Maria Capua Vetere,
9 i casi a Capua,
8 i casi a San Marco Evangelista,
7 i casi a Castel Morrone, Curti, Frignano, Mondragone, Parete, San Nicola la Strada, Succivo,
6 i casi a Pietravairano,
4 i casi a Castel Campagnano, Castel Morrone, Portico di Caserta, San Tammaro, Sessa Aurunca,
3 i casi a Alvignano, Arienzo, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Carinola, Cellole, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Roccamonfina,
2 i casi a Baia e Latina, Cervino, Francolise, Pastorano, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Roccaromana, Ruviano, Valle di Maddaloni, Vitulazio,
1 caso a Camigliano, Conca della Campania, Dragoni, Grazzanise, Letino, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese, San Tammaro, Sparanise.