13:41:30 Cala il numero dei positivi in provincia di Caserta di 37 unità grazie ai 72 guariti a fronte dei 35 nuovi positivi.

Sono complessivamente 962 i casi in Terra di Lavoro.

Avanti la campagna vaccinale: sono 686177 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 608688 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 99 casi seguito da Aversa con 70 casi

51 i casi a Caserta,

49 i casi a Casal di Principe,

39 i casi a Maddaloni,

37 i casi a Trentola Ducenta,

32 i casi a Gricignano d’Aversa, San Marcellino,

30 i casi a Orta di Atella,

28 i casi a Castel Volturno, Sant’Arpino,

26 i casi a Villa Literno,

24 i casi a Santa Maria a Vico,

22 i casi a San Prisco,

19 i casi a Casaluce, Casapesenna,

18 i casi a Casapulla, Macerata Campania,

17 i casi a Teverola,

16 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa,

15 i casi a Lusciano,

14 i casi a Cesa, Villa di Briano,

13 i casi a Teano, Vairano Patenora,

12 i casi a Capodrise, Carinaro, San Felice a Cancello,

10 i casi a Caiazzo, Recale, Santa Maria Capua Vetere,

9 i casi a Capua,

8 i casi a San Marco Evangelista,

7 i casi a Castel Morrone, Curti, Frignano, Mondragone, Parete, San Nicola la Strada, Succivo,

6 i casi a Pietravairano,

4 i casi a Castel Campagnano, Castel Morrone, Portico di Caserta, San Tammaro, Sessa Aurunca,

3 i casi a Alvignano, Arienzo, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Carinola, Cellole, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Roccamonfina,

2 i casi a Baia e Latina, Cervino, Francolise, Pastorano, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Roccaromana, Ruviano, Valle di Maddaloni, Vitulazio,

1 caso a Camigliano, Conca della Campania, Dragoni, Grazzanise, Letino, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese, San Tammaro, Sparanise.