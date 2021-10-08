Banner-MutuaBccSpettacolo
12:41:26 CASERTA. Per conto di associazione "Grazie col cuore"  stamattina presso il centro Vaccininale della Caserma Ferrari Orsi di Caserta la referente per la Campania signora Marina Garbo ha donato al personale dell'ASL ai volontari delle associazioni impegnate presso il centro e ad una rappresentanza del personale militare della caserma dei manufatti a forma di cuore per ringraziare tutti coloro che hanno operato in questi mesi difficili a contrastare la pandemia da Covid19.

L'idea della presidente Nazionale signora Antonella de Tomassi di Roma nasce dopo aver visto le immagini dei mezzi militari che trasportavano le salme dal comune di Bergamo del 20 marzo 2020, da allora è partita una maratona di solidarietà tramite i social che ha coinvolto tantissime persone che si sono cimentate a creare manufatti a forma di cuore con materiali reperibili presso le proprie case, questi manufatti sono stati poi raccolti dai volontari dell'associazione e donati dallo scorso mese di luglio agli enti che si sono adoperati contro la pandemia ed oggi è toccato al centro vaccinale di Caserta, uno dei più importanti d'Italia.

 Ha commentato la signora Garbo "ben sappiamo che un gesto non potrà lenire il dolore, né dissolvere la stanchezza vista così spesso sui volti degli operatori sanitari e di coloro come i militari che sono sempre stati protagonisti della lotta al Covid, ma questo gesto simbolico di donare un cuore fatto da tanti italiani, serve tuttavia a mostrare la solidarietà ed il ringraziamento a modo nostro per quello che avete fatto, che avete fatto con il Cuore!"

Veronica Viteritti

