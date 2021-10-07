17:55:22 CAPUA. Un racconto al femminile con tante storie di donne a partire dalle Matres matutae, questo il senso di “Donne, volti, cuori, anime”, secondo importante appuntamento di “Vestigia.

Sui sentieri delle Matres”, la rassegna di incontri, eventi, mostre e concerti, voluta dal Consiglio di amministrazione del Museo campano, presieduto da Rosalia Santoro. Sarà proprio lei, dopo i saluti del Soprintendente ai beni archeologici di Caserta e Benevento, Mario Pagano e del presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, ad introdurre la serata che raccoglierà contributi di notevole spessore culturale e umano.

La manifestazione (domani al Museo campano, a partire dalle 17,30), è articolata in due momenti. Al primo, ospitato nel cortile del museo, parteciperanno Anna Ricciardi, neo presidente del Soroptimist Caserta, Jolanda Capriglione, presidente club Unesco e già consigliere nazionale di Parità, Argia Dell’Aquila, presidente onlus Acph, Flora Beneduce, direttore unità di Medicina generale ospedali riuniti Penisola Sorrentina, Fosca Pizzaroni, referente Toponomastica Femminile Caserta, Drusilla De Nicola, avvocata Spazio donna, Fernanda D’Ambrogio, avvocata Commissione pari opportunità Cnf.

Alle 19, quindi, nella Sala delle Matres, relazionerà l’archeologa della Università della Campania, Nicoletta Petrillo. A seguire verranno presentate esperienze di lavoro e di volontariato “al femminile”, dell’azienda vitivinicola Tenuta Fontana, di New Hope-Casa Rut, e del laboratorio tessile artigianale Farella di Capri.

La serata sarà conclusa dallo spettacolo di danza Arb dance company con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, le coreografie di Roberta De Rosa e la regia di Michele Casella, dalla performance dell’artista Simona Giglio.

L’accesso all’evento, al termine del quale è prevista anche una visita guidata al Museo, è consentito solo alle persone in possesso di Green pass e con l’obbligo di mascherina.