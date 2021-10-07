Banner-MutuaBccSpettacolo
11:49:26 La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo già in corso, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani.

I settori del territorio interessati sono: zona 1 - Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 - Alto Volturno e Matese, 3 - Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 -Tusciano e Alto Sele; 6 -Piana Sele e Alto Cilento; 8 -Basso Cilento.

Si prevedono ancora precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.

 

