17:44:24 CASERTA. Venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 10.30, nell’aula magna del Liceo Manzoni di Caserta e in diretta streaming sulla pagina Facebook Campus Manzoni, si terrà l’evento “Biliardo & Scuola: il Progetto”.

Nei giorni scorsi al Liceo Manzoni è stato siglato un importantissimo protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Biliardo Sportivo (Fibs). Infatti, è la prima scuola della provincia di Caserta ad aderire al progetto “Biliardo & Scuola” un vero è proprio primato di questa scuola casertana, da sempre attenta ad arricchire il percorso formativo dell’Educazione fisica e sportiva e della Matematica e Fisica, all’interno di un quadro più ampio e articolato dove forme di sapere e discipline sono chiamate a interagire e integrarsi.

L’idea è nata dalla lungimiranza della Dirigente scolastica Adele Vairo, con la collaborazione dei referenti d’indirizzo del Liceo Scientifico a Progetto Sportivo professori Luciano De Luca e Antimo Nero, in sinergia con il Dipartimento di Matematica e Fisica coordinato dalla professoressa Barbara De Rosa.

Il progetto ha come scopo da un lato quello di proporre una didattica che faccia ampio uso del gioco del biliardo per far conoscere ai docenti e agli studenti, il lato divertente, interessante e utile delle materie scientifiche in modo applicativo, fornendo un fine per lo studio della matematica, della fisica e della geometria applicata. Dall’altro quello di allenare attraverso la didattica dell’Educazione fisica e sportiva, l’attenzione e la concentrazione che sono elementi di potenziamento delle attitudini fisiche e mentali di uno studente per favorire un raggiungimento del benessere psico-fisico e di autocontrollo.

All’incontro prederanno la parola, la Preside Adele Vairo, il Presidente Nazionale della Fibis Andrea Mancino, il Presidente del Comitato Regionale Campania Fibs Vincenzo Boccia, il Coordinatore Regionale della Campania del progetto “Biliardo & Scuola” Achille Bottiglieri. A moderare l’evento sarà il giornalista e redattore di TV2000 Luigi Ferraiuolo.

Sarà una giornata davvero interessante per gli studenti manzoniani, avranno modo di conoscere i valori educativi di questo sport che annovera al suo interno diverse generazioni, inoltre, attraverso questo originale percorso di studio si andrà a rafforzare un’immagine positiva dello sport e dell’impegno sportivo dei giovani.

