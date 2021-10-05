22:06:35 SAN TAMMARO. “Tante volte sono entrato nella casa comunale ma oggi è stato tutto diverso. L’accoglienza, l’attenzione ma soprattutto il mio stato d’animo: felice sì, ma anche con un senso di responsabilità più forte, più intenso”.

Così il sindaco Vincenzo D’Angelo che, questa mattina, dopo la proclamazione degli eletti, è entrato in Comune per la prima volta come sindaco di San Tammaro. Ieri sera le urne hanno decretato la sua vittoria elettorale con 100 voti di scarto dal candidato Stellato che si è posizionato al secondo posto prima di Cimmino.

L’atmosfera di festa è ancora forte ma quello che più entusiasma D’Angelo e la squadra LeAli è “avere ora la possibilità di avviare quel cambiamento di cui stiamo parlando da mesi. Vogliamo – ha detto il sindaco D’Angelo – partire subito per realizzare i progetti del programma elettorale. Sono piani di intervento fattibili che possono e devono essere concretizzati per portare San Tammaro nel futuro. Bisogna iniziare dal rendere più vivibile questo nostro territorio, dalle cose piccole per poi organizzare i progetti di più ampio respiro. Abbiamo un’idea e vogliamo che diventi realtà.

La politica è comunicazione e condivisione, e così come detto durante la campagna elettorale, vogliamo che tutti partecipino alla realizzazione di un territorio migliore per noi e per le generazioni future”. In questa settimana il primo cittadino incontrerà i consiglieri comunali per definire la squadra e per l’inizio della prossima settimana è previsto il consiglio comunale per l’insediamento.

“Tutti i consiglieri lavoreranno al mio fianco e si occuperanno ognuno di questioni di cui hanno competenze. Meriti e competenze saranno prioritari per delineare la formazione della giunta, cosa che faremo nei prossimi giorni”, ha concluso il sindaco Vincenzo D’Angelo.