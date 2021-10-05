21:20:03 «La Regione Campania ha approvato il piano di fabbisogno del personale dell’Asl Caserta: si tratta di una misura importante tesa a riorganizzare il personale dell’azienda nell’ottica di migliorare i livelli assistenziali e, allo stesso tempo, con l’obiettivo di qualificare i dipendenti andando a ridurre le forme di precariato.

Nelle linee guida del piano c’è, infatti, il privilegiare le assunzioni di figure che hanno contratti atipici. Il piano prevede lo smaltimento delle graduatorie di concorsi già espletati per velocizzare le assunzioni. Il presidente De Luca intende risolvere le tante criticità di organico che hanno i nostri ospedali con un piano che ha come mission la velocizzazione dei tempi di assunzione».

Lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo.