Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

21:20:03 «La Regione Campania ha approvato il piano di fabbisogno del personale dell’Asl Caserta: si tratta di una misura importante tesa a riorganizzare il personale dell’azienda nell’ottica di migliorare i livelli assistenziali e, allo stesso tempo, con l’obiettivo di qualificare i dipendenti andando a ridurre le forme di precariato.

Nelle linee guida del piano c’è, infatti, il privilegiare le assunzioni di figure che hanno contratti atipici. Il piano prevede lo smaltimento delle graduatorie di concorsi già espletati per velocizzare le assunzioni. Il presidente De Luca intende risolvere le tante criticità di organico che hanno i nostri ospedali con un piano che ha come mission la velocizzazione dei tempi di assunzione».

Lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:703 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:676 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1133 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next