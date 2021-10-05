Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

15:35:33 MACERATA CAMPANIA. La città di Macerata Campania fa gli auguri a Stanislao Veccia, comandante della Polizia municipale, che nella giornata di domani saluterà i suoi colleghi e andrà in pensione.

Assunto il 15 dicembre 1978 con l’allora comandante Antonio (“Micantonio”) Lombardi, con l’amministrazione Maria Tuosto Veccia partecipa al concorso interno e passa alla categoria D. Dal 2005 il sindaco Luigi Munno gli affida il Comando. Sposato con Anna Trotta, stimata maestra della scuola elementare di Macerata.

Padre di tre figlie che hanno regalato al comandante ben otto nipoti. Durante il suo mandato, svolto con professionalità e competenza, stimato da tutti i colleghi della provincia, ha collaborato con le altre forze dell'ordine in particolare dei carabinieri guidati ultimamente dal compianto e amico maresciallo Baldassarre Nero. Sempre presente in tutte le manifestazioni, in particolare alla famosa festa di Sant'Antuono in collaborazione con l’amato e amico parroco don Rosario Ventriglia.

Con il sindaco Munno Luigi ha creato e diretto il Nucleo comunale di Protezione civile, coadiuvato dal direttore Francesco di Chiara, distintosi in molteplici interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Aquila, da inondazioni, incendi boschivi e altre emergenze. Ha redatto diversi progetti al fine di intercettare fondi europei e regionali, con i quali ha realizzato un avanzato sistema di videosorveglianza che ha contribuito notevolmente alla sicurezza dei cittadini e per ultimo fondi regionali PEF la sicurezza, con i quali ha fornito una nuova autovettura al corpo di Polizia Municipale.

Ha collaborato incessantemente con tutte le amministrazioni che si sono succedute e con tutti i sindaci e amministratori che si sono succeduti, sempre con l’intento di aiutare i cittadini, specialmente i più deboli.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:701 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:671 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1130 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next