12:41:05 Un plebiscito per tutte le liste di Antonio Mirra i cui candidati raccolgono tutti un risultato rotondissimo.
Coalizione per coalizione: tutti i voti:
ANTONIO MIRRA
Partito Democratico 1435 voti. Francesco Rosario Di Nardo 549, Daniela Buscetto 141, Isabella Addonisio 12, Ada Burchi 0, Pasquale Ciarmiello 151, Maria Grazia De Martino 38, Lorenzo Ferillo 23, Francesco Fiore 69, Claudio Grillo 7, Rita Iorio 45, Carmen Izzo 0, Antonia Larocca 1, Federica Maisto 5, Diego Mautone 0, Gianluca Merola 24, Francesca Munno 68, Eremigio Musone 0, Arcangelo Papale 31, Angela Pellegrino 24, Gabriella Pugliese 22, Giuseppe Russo 124, Sharon Scarfó 9, Fiorella Verona 44, Benedetta Verrillo 44.
MIRRA 2021 PER SANTA MARIA CAPUA VETERE 5410 voti. Balletta Andrea 158, Cantelli Rachele 158, Carrillo Carmen 263, Cipullo Pasquale 260, Feola Danilo 436, De Iasio Edda 575, Fumante Davide 346, Di Rienzo Enrico 895, Casino Giuseppe 260, Masciandaro Roberta 231, Palombi Vanna 180, Palmieri Pasquale 165, Limardi Virginia 119, Pigrini Domenico 224, Fiano Federica 35, Seghizzi Gianluca 121, Simonelli Luigi 514, Simeone Giuseppe 109, Viggiano Francesco 110, Sigari Virginia 16, Sticco Pasquale 124, Menditto Azzurra 29, Ferriero Mariagrazia 44, Zito Maria 38.
AREA POPOLARE 2230 voti. Giuseppe Barbato 110, Amedeo Blasi 4, Simmaco Busico 150, Antonio Cecere 90, Daiana Cecere 56, Rosa Cipullo 15, Michelina Costanzo 62, Paolo De Riso 224, Caterina Di Giovanni 11, Alberto Di Lorenzo 43, Giuseppe Di Monaco 299, Gennaro Ienco 46, Alessandro Maffei 265, Bernardino Mastroianni 130, Noemi Meola 51, Biagio Mingione 112, Virgilio Monaco 167, Antonio Motta 38, Maria Munno 19, Alessandra Pugliese 12, Luisana Santonastaso 76, Fabiana Sirigu 18, Giovanna Volpe 202, Claudio Ventriglia 30.
LEONI D’ITALIA 160 voti. Cardella Claudia 17, Caserta Francesco 1, Chiappiniello Maurizio 0, Cosenza Carmine 2, Crispino Martina 9, De Felice Antonio 0, De Luca Dario 9, Esposito Giuseppe 41, Fisio Michele 23, Galeno Matilde 3, Galeone Vincenzo 3, Gaudiano Giuseppe 1, Gravante Biagio 11, Laudani Carmelina 18, Mellucci Anna 8, Natale Filomena 0, Olivo Valentina 10, Pasquire Massimo 2, Sergio Massimo 0, Speciale Luigi 0, Troiano Michele 2.
MODERATI 2284 voti. Baldassarre Agostino 282, Buonpane Vincenzo 36, Capitelli Gerardo 381, Carillo Concetta 175, Contestabile Raffaele 8, De Lucia Fabio 294, Ferriero Anna Maria 308, Fiordelis Carla 20, Galluccio Donatelli Sistina Laura 27, Merola Michele 216, Montesano Pasquale 54, Napolitano Giuseppina 46, Pugliese Gustavo 116, Raucci Maria Carmela 42, Rauso Daniela 3, Rengone Daniela 19, Rienzo Rosanna 36, Rossi Emilia 17, Russo Amelia 17, Russo Rosario 1, Santillo Micaela 92, Sicilia Carmela 78, Toth Noemi Villani 23, Virgilio Antonio 10.
NOI CAMPANI 1434 voti. Francesco Petrella 406, Ciro Laurenza 29, Luigi Zaza 53, Giuseppe Avenia 159, Gianluca Martone 10, Giuseppe De Lucia 98, Alessandro Parillo 7, Fabio Coppola, Raffaele Cecere 5 , Domenico Enzo Spina 41, Pasquale Nacca 22, Andrea Mascali 0, Marilena Angelini 24, Daniela Basso 34, Carmen Fraschini 26, Carmen Aveta 56, Anna Comunale 51, Clementina Striano 13, Assunta D Massa 38, Giovanna Crispino 255, Maddalena la Cioppa 45, Daria Tufariello 41, Giovanna Maiello 14, Agostina Talento 4.
SOCIALISTI E RIFORMISTI 3458 voti. Margherita Amodio 61, Carlo Amoroso 71, Limerino Bustina 99, Aldo Capitelli 88, Federica Cecere 17, Domenico Cinotti 33, Angelina Cuccaro 74, Gaetano Di Monaco 437, Pasquale Feola 62, Maria Francesca Foniciello 44, Fiorentino La Greca 34, Alessandra Maccariello 142, Giuseppe Napolitano 458, Stefania Nardella 51, Pasquale Papale 55, Rinaldo Riccio 8, Nino Rodovero 51, Carlo Russo 567, Filippo Santoro 47, Anna Sepolvere 349, Maria Pia Sperino 129, Giovanni Sorrino 51, Martino Valiante 341, Pasquale Zacchia 144.
MARIA GABRIELLA SANTILLO
ADESSO 885 voti. Arturo Bolognese 188, Maria Aimone 33, Filomena Merola 5, Fabrizio Salvatore Orlando 28, Salvatore Mastroianni 208, Mario Belardo 26, Francesco Bianco 4, Cristina Carrera 27, Angela Cipullo 6, Annibale Coppola 15, Roberta Santopietro, Emma de Pascale 69, Sara Ferraro 11, Stefania Gagliardi 115, Sarah Ienco 43, Franco Madonna 26, Giovanni Nicodemo 5, Giovanni Orsi 1, Ermanno Palumbo 15, Ciro Ragucci 39, Rosa Rucco 3, Luigi Scarpellini 3, Carmine Vazza 0, Anna Vinciguerra 12.
FRATELLI D’ITALIA 1502 voti. Anna Andreozzi 42, Anna Diglio 107, Francesco Cristillo 66, Rosa Santillo 54, Angela Ricciardi 6, Vincenzo Della Valle 32, Costantino Cantelli 25, Marianna Caporano 28, Simmaco Merola 53, Pietro Carrillo 18, Amelia Valletta 57, Vincenzo Addonisio 24, Sabatino Smimma 97, Angeloina D’Addio 94, Vincenza De Falco 8, Andreano Biasin 8, Assunta Di Laura 6, Donatella Scarfone 50, Raffaele Galluccio 0, Arturo Vitello 7, Antonio Colandrea 3, Rosario Graziano 504, Luigi Pardi 121, Vito Giuseppe Tanzi 92.
SALVIAMO SMCV. Anna Del Prete, Jolanda Gigliotti, Giovanni Marotta, Emanuele Sessa, Giovanni Liotto, Edoardo Notariale, Marco Fiorillo, Gennaro Marchesano, Marco Petrosino, Vincenzo Pagano, Giuseppe De Tullo, Sabato Trocchia, Giovanni Sagliocco, Antonino Galasso, Barbara Conte, Margherita Di Puorto, Annunziata Ruotolo, Rocco Veltre, Domenico Russo, Teresa Venditto, Michele Merola, Rosalia Ventre, Rosa Marrazzo, Luigi Spatafora.
FORZA ITALIA 225 voti. Maria Franca Barbato 2, Antonella Catalogna 54, Alfonso Correggia 0, Alessandra De Crescenzo 0, Costanzo Della Rocca 0, Antonietta De Gennaro 0, Carlo Falace 1, Francesco Falcone 0, Domenico Germano 0, Daniel David Lorie 0, Marco Loi 0, Antonio Manna 0, Giuliana Mazza 4, Paolo Mauriello 0, Fabio Mercorio 2, Teresa Picciano 7, Luca Posillipo 3, Assunta Raucci 0, Paolo Ricciardo 0, Daniele Ricciardi 0, Francesco Russo 61, Luigi Santacroce 0, Carmen Santillo 1, Carmine Spina 90.
E’ ORA DI CAMBIARE SMCV. Campanile Victoria Georgeta 3, Daniele Caporaso 1, Valeria Carino 0, Mario Dazzetti 9, Mariana De Luca 60, Ivan Pablo Della Monica Barbera 0, Vittorio De Paola 3, Luigi Di Gennaro 17, Alessandro Di Lauro 0, Domenico Di Monda 17, Sergio Fraenza 6, Giuseppe Fragola 0, Assuntina Franco 0, Maria Lavino 0, Giammarco Marciano 0, Gianluca Nocerino 0, Angelo Purgato 7, Luigi Romito 30, Ida Salemme 0, Fabio Simeone 11, Giuseppe Tartaglione 0, Sebastiano Vaiano 0, Stefania Iannucci 0, Valentina Merola 0.
RAFFAELE AVETA
LIBERI PER SANTA MARIA CAPUA VETERE 605 voti. Giovanni Di Costanzo 65, Stefania Viscardo 85, Lucrezia Femiano 61, Giuseppe Sapio 27, Ornella Falché 10, Attilio Checchia 9, Francesca Melluso 9, Gaetano Rauso 2, Francesco Natale 0, Giovanna Santoro 6, Antonio Giuseppino 43, Errico Talento 2, Angela Pascarella 0, Claudio Diglio 8, Maria Schiano 25, Silvana Salzano 4, Marcello Ciarmiello 7, Maria Pia Di Donato 27, Maria Immacolata Saldamarco 17, Antonio Stellato 19, Mario Merola 0, Fabio Di Felice 4, Soufia Moussaid (detta Sofia) 4, Gianfranco Corvino 171.
PARTITO ANIMALISTA 303 voti. Andrea Adinolfi 13, Emanuele Amato 3, Consiglia Ciano 2, Elena Comune 21, Enrico Comune 11, Anna Corsale 5, Antonio Costantino 0, Antonietta D’Angelo 28, Teresa De Gennaro 5, Teresa De Riso 3, Paola Di Lorenzo 6, Guido Frizzato 15, Italia Fusco 4, Ottavio Mario La Cioppa 4, Annamaria Marino 22, Marco Merola 4, Loredana Monaco 24, Carmine Munno 84, Salvatore Natale 5, Angelo Nespoli 0, Pietro Petrarolo 25, Annarita Picciano 11, Anna Piccirillo 6, Maria Cristina Picciuolo 2
EUROPA VERDE - MOVIMENTO CIVICO 632 voti. Cecilia Pia Abbagnano 6, Luigi Maria Arzillo 36, Giovanni Bevilacqua 3, Ignazio Caramella 3, Maria Clemente 66, Italo Crisileo 261, Serena Marika Damiano 6, Agostino De Cicco 31, Roberto Finelli 37, Salvatore Fraschini 1, Silvana Fusco 38, Isabella Gravante 30, Nadia Panettieri 16, Anna Parziale 1, Debora Principio 13, Antonio Sardo 14, Michele Sautariello 13, Luigi Soletti 15, Emanuela Varone 4, Francesco Vavuso 38, Domenico Venosi 0, Michele Tartaglione 0
SUD PER L’ITALIA. Aniello Amoroso, Mario Bosfa, Florindo Cavuoto, Paola Cecere, Stefania Cecere, Vittorio Cesaro, Aurelio Heriberto Clemente, Augusto D’Ambrosio, Raffaele D’Amelio, Fabio Di Mauro, Giovanni Di Meo, Angela Femiano, Vincenzo Leone, Maria Puca, Giovanni Russo, Teresa Russo, Andreana Tesone, Massimiliano Saldamarco
MOVIMENTO CINQUE STELLE 733 voti. Angelo Alfano 45, Daniele Augimeri 7, Giuseppina Castaldo 76, Silvia Cauli 19, Antonio Conforto 19, Carmelina D’Antonio 34, Massimiliano De Blasio 29, Lorenzo De Pascale 37, Paolo Del Forno 11, Marilena Di Benedetto 47, Flavio Doria 2, Gianna Ienco 43, Umberto Mercurio 21, Daniela Merola 7, Gennaro Natale 46, Giuseppe Pascale 31, Vittoria Pasquariello 11, Attilio Rispoli 23, Luigi Simeone 45, Danilo Talento 135, Nicola Tremamunno 33, Anna Ventrone 12, Michele Bamundo 0.